PSS Sleman Tetap Bugar Usai Libur Lebaran, Pieter Huistra Ungkap Rahasia Kebugaran

JawaPos.com - Kondisi fisik para pemain PSS Sleman tetap berada dalam level yang baik usai menjalani libur Lebaran 2026.

Hal ini disampaikan langsung Direktur Teknik PSS Sleman, Pieter Huistra, yang menilai masa jeda kompetisi justru memberi dampak positif bagi tim.

Menurut Huistra, waktu libur dimanfaatkan para pemain untuk memulihkan energi sekaligus menjaga kebugaran.

Ia menyebut para penggawa Laskar Sembada tetap menunjukkan profesionalisme dengan menjalankan program latihan mandiri selama liburan.

“Semua orang menikmati waktu bersama keluarga, mengisi kembali energi. Jadi kondisi kemarin dan hari ini sangat baik. Sekarang kita harus mempersiapkan diri untuk pertandingan selanjutnya,” ujar Huistra usai sesi latihan di Lapangan Pakembinangun, Selasa (24/3/2026) dikutip dari pssleman.id.

Ia juga menekankan bahwa kebersamaan dengan keluarga menjadi faktor penting dalam meningkatkan mental dan semangat para pemain.

Momen tersebut dinilai mampu memberikan energi baru yang berdampak langsung pada performa saat kembali ke lapangan.

Meski demikian, Huistra tidak menampik adanya sedikit perbedaan kondisi fisik sebelum dan sesudah libur. Namun, ia memastikan perbedaan tersebut tidak signifikan dan masih dalam batas yang wajar bagi pemain profesional.

“Selalu ada sedikit perbedaan, tetapi tidak terlalu banyak. Semua pemain tetap profesional, mereka memiliki program latihan selama libur Idulfitri, jadi semua tetap berlatih untuk diri mereka sendiri,” tambahnya.

Kondisi ini menjadi modal penting bagi PSS Sleman dalam menghadapi lanjutan kompetisi. Dengan fisik yang tetap terjaga, tim kini mulai meningkatkan intensitas latihan untuk menyempurnakan taktik dan strategi.

Fokus utama tim saat ini adalah menghadapi laga tandang melawan Kendal Tornado FC pada pekan berikutnya di ajang Pegadaian Championship 2025/2026. Pertandingan tersebut diprediksi akan menjadi ujian penting bagi konsistensi PSS Sleman.