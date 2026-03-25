Bruno Paraiba Comeback! Manajemen Persebaya Surabaya Buka Suara Kondisi Bomber Brasil, Bernardo Tavares Makin Banyak Pilihan

JawaPos.com - Persebaya Surabaya memastikan bahwa Bruno Paraiba sudah semakin siap untuk menampilkan performa terbaiknya. Pemain asal Brasil tersebut memang sempat absen enam pertandingan karena masalah kebugaran.

Bruno Paraiba telah mengikuti latihan bersama Persebaya. Pihak klub menegaskan bahwa penyerang anyarnya tersebut siap menunjukkan ketajamannya karena sudah kembali bugar.

"Dia bugar. Dia lapar. Bruno Paraiba siap mengaum lagi," tulis caption Persebaya di kanal Instagram resmi klub. Sebuah pesan tegas dari klub tentang kondisi dari penyerang barunya tersebut.

Performa yang cukup menjanjikan sebenarnya sempat ditunjukkan Paraiba. Pada laga debut melawan PSIM Yogyakarta, pemain 31 tahun tersebut langsung mencetak gol pertamanya untuk Persebaya.

Hal tersebut sempat menumbuhkan harapan di kalangan Bonek karena mereka sangat merindukan sosok penyerang tajam di Persebaya. Sayangnya, setelah mencetak gol debut, Paraiba malah absen dalam enam laga beruntun karena masalah kebugaran.

Di laga kekalahan melawan Borneo FC Samarinda, pada 7 Maret lalu, Paraiba kembali bermain untuk Persebaya. Dia masuk menggantikan Milos Raickovic pada menit ke-66.

Bermain selama 24 menit di laga melawan Borneo FC Samarinda, belum menunjukkan kualitas dari seorang Bruno Paraiba. Sebab, di laga tersebut, pemain nomor punggung 83 itu hanya melepaskan satu tendangan yang masih tidak sasaran.