Bagus Putra Pamungkas
26 Maret 2026, 03.12 WIB

PSS Sleman Lebih Pilih Game Internal ketimbang Uji Coba, Pieter Huistra Matangkan Skuad Jelang Ladeni Kendal Tornado FC

PSS Sleman. (Istimewa)

JawaPos.com – Jeda pertandingan yang cukup panjang di Grup 2 Championship dimanfaatkan oleh sebagian tim untuk menggelar uji coba. Namun, PSS Sleman sebaliknya. Tim berjuluk Super Elang Jawa itu memilih melakukan evaluasi dan latihan intensif saat jeda kompetisi.

“Saya rasa tidak (menggelar uji coba). Saya tidak terlalu percaya pada pertandingan persahabatan,” kata Direktur Teknik PSS Pieter Huistra.

Menurutnya, evaluasi lebih penting ketimbang harus repot-repot mencari lawan uji coba. Baginya, uji coba di jeda pertandingan juga penuh risiko cedera untuk Riko Simanjuntak dkk.

“Tim kami sangat solid dan kompak. Kami selalu bekerja keras bersama,” tegasnya.

Selain itu, Huistra menuturkan tiap latihan PSS selalu menggelar game internal. Skuadnya dibagi menjadi dua tim untuk saling bertanding, 11 lawan 11.

“Tim kedua kami juga kuat, jadi kami selalu punya lawan yang bagus,” ungkapnya.

Dengan game internal, pelatih asal Belanda itu bisa melihat perkembangan pemain cadangannya. Persaingan antar lini juga ketat untuk terpilih dalam skuad utama.

“Kalau ada pemain cedera atau terkena suspensi, pemain lain siap masuk. Itu salah satu kekuatan kami,” tambahnya.

PSS saat ini masih ada di puncak klasemen sementara Grup 2 Championship. Menyisakan 7 pertandingan, PSS hanya butuh 5 kemenangan untuk mengamankan tiket promosi langsung ke Super League. Lima kemenangan dimulai saat bertandang ke markas Kendal Tornado FC pada 29 Maret mendatang. 

Editor: Hendra
