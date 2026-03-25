Andre Rizal Hanafi
26 Maret 2026, 04.13 WIB

Arema FC Geber Latihan Usai Lebaran, Marcos Santos Fokus Hadapi Malut United di Super League

Pelatih Arema FC Marcos Santos. (Istimewa)

JawaPos.com - Latihan perdana pascalibur lebaran menjadi momentum penting bagi Arema FC untuk membangun kembali ritme permainan. Intensitas latihan pun mulai ditingkatkan secara bertahap sebagai bagian dari persiapan menuju laga berikutnya.

Pelatih Marcos Santos menegaskan bahwa timnya kini kembali menatap target yang lebih jelas. Ia ingin anak asuhnya mampu memperbaiki posisi di klasemen sekaligus menunjukkan performa yang lebih konsisten.

“Sekarang kami kembali fokus untuk pertandingan berikutnya. Target kami jelas, membawa Arema FC ke posisi yang lebih baik,” ujar pelatih asal Brasil tersebut dikutip dari ileague.id.

Secara umum, kondisi tim cukup menggembirakan. Dari total skuad, sebanyak 33 pemain hadir dalam sesi latihan, termasuk seluruh pemain asing. Hal ini menjadi sinyal positif bagi tim pelatih dalam menyusun strategi ke depan.

Pada laga selanjutnya di pekan ke-26, Arema FC dijadwalkan menjamu Malut United FC di Stadion Kanjuruhan, Jumat (3/4) mendatang. Pertandingan ini menjadi ujian penting sekaligus peluang bagi Singo Edan untuk bangkit.

“Kami tahu situasinya tidak mudah. Kami harus mulai fokus memikirkan pertandingan berikutnya,” pungkas Marcos Santos.

Editor: Hendra
Artikel Terkait
Ujian Arema FC Hadapi Malut United, Mampu Atasi Krisis Pemain Asing? - Image
Sepak Bola Indonesia

Ujian Arema FC Hadapi Malut United, Mampu Atasi Krisis Pemain Asing?

29 Maret 2026, 16.01 WIB

Malut United Genjot Persiapan, Bidik Poin Penuh Lawan Arema FC di Kanjuruhan - Image
Sepak Bola Indonesia

Malut United Genjot Persiapan, Bidik Poin Penuh Lawan Arema FC di Kanjuruhan

27 Maret 2026, 15.44 WIB

Arema FC Terpuruk, Marcos Santos Tolak Tawaran Klub Brasil dan Pilih Bertahan - Image
Sepak Bola Indonesia

Arema FC Terpuruk, Marcos Santos Tolak Tawaran Klub Brasil dan Pilih Bertahan

26 Maret 2026, 16.14 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

