Arema FC Geber Latihan Usai Lebaran, Marcos Santos Fokus Hadapi Malut United di Super League

JawaPos.com - Latihan perdana pascalibur lebaran menjadi momentum penting bagi Arema FC untuk membangun kembali ritme permainan. Intensitas latihan pun mulai ditingkatkan secara bertahap sebagai bagian dari persiapan menuju laga berikutnya.

Pelatih Marcos Santos menegaskan bahwa timnya kini kembali menatap target yang lebih jelas. Ia ingin anak asuhnya mampu memperbaiki posisi di klasemen sekaligus menunjukkan performa yang lebih konsisten.

“Sekarang kami kembali fokus untuk pertandingan berikutnya. Target kami jelas, membawa Arema FC ke posisi yang lebih baik,” ujar pelatih asal Brasil tersebut dikutip dari ileague.id.

Secara umum, kondisi tim cukup menggembirakan. Dari total skuad, sebanyak 33 pemain hadir dalam sesi latihan, termasuk seluruh pemain asing. Hal ini menjadi sinyal positif bagi tim pelatih dalam menyusun strategi ke depan.

Pada laga selanjutnya di pekan ke-26, Arema FC dijadwalkan menjamu Malut United FC di Stadion Kanjuruhan, Jumat (3/4) mendatang. Pertandingan ini menjadi ujian penting sekaligus peluang bagi Singo Edan untuk bangkit.