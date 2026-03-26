Malut United Resmikan Training Camp di Ternate, Tonggak Baru Pembinaan Sepak Bola Maluku Utara

JawaPos.com - Di tengah hangatnya suasana Hari Raya Idulfitri dan jeda kompetisi Super League 2025/2026, langkah besar justru lahir dari Indonesia Timur.

Malut United FC resmi memperkenalkan training camp mereka yang berlokasi di Ternate, sebuah fasilitas yang digadang-gadang menjadi fondasi masa depan sepak bola di kawasan Maluku Utara.

Peresmian ini bukan sekadar pembangunan sarana latihan, melainkan bagian dari komitmen jangka panjang klub dalam membangun ekosistem sepak bola yang berkelanjutan.

Manajemen ingin menghadirkan ruang yang tidak hanya mendukung performa tim, tetapi juga menjadi tempat tumbuhnya mimpi dan harapan generasi muda.

Direktur Utama PT Malut Maju Sejahtera, Dirk Soplanit, menegaskan bahwa pembinaan tidak hanya berorientasi pada prestasi di level nasional.

Ia berharap para pemain muda dari Maluku Utara mampu menembus level internasional dengan bekal kemampuan teknis, akhlak, dan moral yang baik.

Meski masih dalam tahap pengembangan, fasilitas yang tersedia sudah cukup lengkap. Training camp ini memiliki dua lapangan latihan, gymnasium, serta mess dengan 22 kamar untuk pemain dan staf pelatih.

Selain itu, terdapat pula rumah pendukung dan ruang serbaguna yang menjadi bagian dari kompleks tersebut.

Ke depan, pembangunan akan terus dilanjutkan. Manajemen memastikan berbagai fasilitas tambahan akan dihadirkan guna menciptakan lingkungan latihan yang semakin ideal dan profesional.

Peresmian ini juga dihadiri sejumlah tokoh penting, seperti Hidayat Mudaffar Sjah, Husain Alting Sjah, serta Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Muhammad Saleh Mustafa.

Kehadiran mereka menunjukkan dukungan luas terhadap perkembangan sepak bola di wilayah tersebut.