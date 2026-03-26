Skuad Persik Kediri Kembali Bugar, Siap Hadapi Laga Krusial Lawan Persijap Jepara

JawaPos.com - Setelah menikmati masa libur Idulfitri selama sepuluh hari, skuad Persik Kediri akhirnya kembali menjalani latihan rutin. Sesi latihan perdana digelar di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, pada Senin (23/3), dengan suasana yang terlihat cukup positif.

Sejumlah pemain langsung bergabung dalam latihan tersebut, termasuk sembilan pemain asing yang menjadi bagian penting tim.

Mereka adalah Adrian Luna, Jon Toral, Imanol Garcia, Ernesto Gomez, Jose Enrique, Leonardo Navacchio, Kiko Carneiro, Chechu Meneses, dan Rodrigo Dias. Kehadiran mereka menambah semangat tim dalam memulai kembali persiapan menghadapi lanjutan kompetisi.

Manajer Persik Kediri, M. Syahid Nur Ichsan, menyebut kondisi para pemain cukup baik setelah menjalani libur panjang. Menurutnya, waktu istirahat tersebut memberi dampak positif, baik secara fisik maupun mental.

“Pemain baru saja menyelesaikan liburan bersama keluarga. Sekarang kondisi mereka sudah sangat baik, baik secara fisik maupun mental. Ini jadi modal penting untuk menghadapi sisa pertandingan,” ujarnya dikutip dari ileague.id.

Persik Kediri sendiri akan menghadapi laga penting saat menjamu Persijap Jepara pada pekan ke-26 Super League 2025/2026, yang dijadwalkan berlangsung pada 6 April mendatang.

Pertandingan ini dinilai krusial karena bisa menjadi titik balik untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Saat ini, Persik Kediri masih berada di peringkat ke-12 dengan raihan 29 poin. Dengan sisa sembilan pertandingan dan selisih poin yang cukup tipis dengan tim lain, peluang untuk naik peringkat masih terbuka lebar.

Syahid menegaskan bahwa setiap pertandingan ke depan akan sangat menentukan. Ia juga menekankan pentingnya memaksimalkan laga kandang, mengingat tim masih memiliki lima pertandingan di markas sendiri.

“Persaingan sangat ketat. Selisih poin tipis, jadi semua tim masih punya peluang. Kami harus benar-benar memaksimalkan laga kandang agar bisa naik di klasemen,” katanya.

Evaluasi juga menjadi perhatian, terutama setelah hasil kurang maksimal di dua laga kandang terakhir. Persik sebelumnya hanya bermain imbang 2-2 melawan PSIM dan kalah 3-4 dari Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Untuk menghadapi laga terdekat, tim pelatih yang dipimpin Marcos Reina akan fokus pada pemulihan kondisi pemain. Selain itu, agenda internal game juga disiapkan sebagai bagian dari simulasi pertandingan.