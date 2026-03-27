Kembali ke Timnas Indonesia, Elkan Baggott Enggan Beberkan Alasan Absen Selama hampir 2 Tahun

JawaPos.com - Bek naturalisasi Elkan Baggott dipastikan kembali memperkuat Timnas Indonesia dalam ajang FIFA Series 2026.

Dikutip dari akun resmi YouTube Timnas Indonesia pada Jum'at (27/3), Kehadiran Baggot menandai berakhirnya masa absen panjang dari skuad Garuda. Pemain bertahan tersebut terakhir kali tampil pada Piala Asia 2024.

Setelah hampir dua tahun tidak membela tim nasional, kembalinya Baggott menjadi perhatian publik.

Baggott mengaku waktu yang cukup lama telah berlalu sejak terakhir mengenakan seragam Merah Putih. Momen tersebut menjadi kesempatan baru baginya untuk kembali berkontribusi bagi negara.

Dalam keterangannya, Baggott menyebut terdapat sejumlah faktor yang membuatnya tidak memperkuat timnas selama periode tersebut.

Namun, Baggott memilih untuk tidak mengungkapkan secara rinci alasan absennya. Menurutnya, saat ini bukan waktu yang tepat untuk membahas hal tersebut kepada publik.

Baggott menegaskan bahwa fokus utamanya kini adalah memberikan performa terbaik bersama tim. Ia mengaku bangga dapat kembali dipanggil dan membela Indonesia di ajang internasional. Rasa tanggung jawab tersebut menjadi motivasi untuk tampil maksimal di setiap pertandingan.

Lebih lanjut, Baggott menilai terdapat perubahan signifikan dalam kualitas skuad Timnas Indonesia saat ini.

Banyak pemain yang kini merumput di klub Eropa dan membawa pengalaman kompetitif yang lebih tinggi. Hal tersebut dinilai meningkatkan standar permainan tim secara keseluruhan.

Selain kualitas individu, Baggott juga menyoroti peningkatan kekompakan dan semangat tim. Ia menyebut energi baru dari pelatih turut memberikan dampak positif terhadap mentalitas pemain.