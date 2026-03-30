Dony Tri Pamungkas, Pemain Tak Kenal Lelah di Sisi Kiri Pertahanan Timnas Indonesia

JawaPos.com - Bek kiri Persija, Dony Tri Pamungkas, menjawab kepercayaan pelatih Timnas, John Herdman, dengan penampilan gemilang dalam kemenangan Indonesia atas Saint Kitts and Nevis pada laga perdana FIFA Series 2026, Jumat (27/3).

Di sisi kiri pertahanan, ia tampil dinamis sepanjang laga. Sejak peluit awal hingga akhir menggema di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), ia terus bergerak, membaca, dan menutup setiap celah yang coba dimanfaatkan lawan.

Dalam fase bertahan, Dony menunjukkan kedewasaannya. Ia tak hanya kuat dalam duel satu lawan satu, tetapi juga piawai membaca arah serangan, hadir pada waktu yang tepat untuk memutus alur permainan.

Ketika beralih ke mode menyerang, Dony hadir dalam versi yang berbeda. Masa kecilnya sebagai pemain sayap memberikan pondasi yang kuat untuk menjalankan peran tersebut. Pergerakan individu, aliran bola lewat umpan-umpan pendek, serta distribusi bola lambung beberapa kali sukses membongkar pertahanan St. Kitts and Nevis.

Usai laga, Dony merasa lega karena mampu memberikan kontribusi nyata untuk Indonesia. Ia pun mengapresiasi para pemain senior yang telah membantunya beradaptasi dengan cepat dalam skema permainan tim.

"Sejujurnya, saya tidak memiliki ekspektasi yang berlebihan sebelum pertandingan. Saya hanya memandang ini sebagai sebuah kesempatan, sehingga saya bertekad untuk bekerja keras dan memberikan yang terbaik. Alhamdulillah, proses adaptasi berjalan dengan lancar. Hal itu tidak terlepas dari peran para pemain senior yang banyak membantu saya selama berada di tim. Ke depannya kami harus jauh lebih baik lagi,” ucap Dony.

Dony telah menunjukkan bahwa di balik kerja keras dan proses panjang, ada potensi besar yang perlahan menemukan bentuk terbaiknya.