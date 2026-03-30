3 Pemain Bulgaria yang Perlu Diperhatikan Timnas Indonesia, Nomor 2 Sempat Bikin Hattrick

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menjalani laga penentuan di final FIFA Series 2026. Mereka akan menghadapi ujian sesungguhnya kontra Bulgaria di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (30/3) malam WIB.

Jelang laga prestisius itu, kedua tim lolos ke final setelah meraih kemenangan sebelumnya. Skuad Garuda melaju setelah menyingkirkan Saint Kitts and Nevis, 4-0, Jumat (27/3). Sementara Bulgaria lebih superior ketika menghancurkan Kepulauan Solomon, 10-2, di tempat yang sama.

Kemenangan Bulgaria atas Kep Solomon, yang menjadi salah satu kemenangan terbesar Bulgaria sepanjang sejarah, tentu saja wajib diantisipasi skuad asuhan John Herdman. Apalagi, beberapa pemain Bulgaria begitu trengginas ketika menghancurkan wakil Oseania (OFC).

Bahkan, terdapat tiga pemain Bulgaria yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pemain Timnas Indonesia wajib mengantisipasi pergerakan mereka jika tak ingin kecolongan di final nanti.

Siapa saja mereka, berikut kita kupas ketiga pemain Bulgaria yang bisa menjadi ancaman serius dalam duel di SUGBK nanti.

1. Filip Krastev Nama pertama, Filip Krastev, memang masih asing di telinga pencinta sepak bola Indonesia. Namun, jangan remehkan kualitas gelandang pengatur tempo permainan Bulgaria berusia 24 tahun ini.

Pemain milik klub Turki, Goztepe, ini telah membuktikannya ketika menghadapi Kep Solomon, di mana dirinya berhasil menyumbang 2 dari 10 gol Bulgaria di laga sebelumnya. Itu membuktikan kualitas dan daya jelajah Krastev.

2. Vladimir Nikolov Nikolov dipercaya kembali menjadi tumpuan Bulgaria asuhan Aleksandar Dimitrov saat bentrok dengan Timnas Indonesia nanti. Pemicunya tentu saja performa impresif yang ditunjukkan Nikolov di laga kontra Kep Solomon.

Pemain berusia 25 tahun yang kini bermain bersama klub Polandia, Korona Kielce, tersebut mencetak hattrick ke gawang Kep Solomon. Produktivitas itu tentunya menjadi bukti betapa tajamnya striker milik Bulgaria itu jelang laga penentuan nanti.

3. Marin Petkov Satu lagi striker berbahaya yang dimiliki Bulgaria. Penyerag berusia 22 tahun ini mencetak dua gol ke gawang Kep Solomon sebelumnya, dan fakta itu sepertinya sudah cukup membuktikan kredibilitasnya sebagai salah satu pemain paling disegani di kubu Bulgaria.

Pemain yang kini bermain di Liga Pro Arab Saudi bersama Al-Taawoun itu menyadari tantangan berat ketika menghadapi Timnas Indonesia, tapi dirinya optimistis dengan kans Bulgaria untuk memenangi laga nanti.

