Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Ardha Ihsan Asy'Ari
02 April 2026, 18.35 WIB

Bernardo Tavares Tuntut Persebaya Surabaya Main Agresif saat Hadapi Persita Tangerang, Siapa Bakal Jadi Ujung Tombak Andalan?

Suasana sesi latihan Persebaya Surabaya sebagi persiapan menghadapi Persita Tangerang akhir pekan ini. (Istimewa)

JawaPos.com - Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares menuntut para pemainnya, terutama di sektor lini serang untuk menerapkan permainan agresif saat menjamu Persita Tangerang pada Sabtu (4/4) mendatang di Stadion Gelora Bung Tomo.

Ia pun sudah menerapkannya dalam latihan tim akhir-akhir ini untuk persiapan menghadapi Persita. Tavares bahkan memaksa para pemain tampil ekstra agresif disertai kecepatan dalam setiap aspek permainan, termasuk transisi, duel, sampai finishing sebagai proyeksi permainan untuk Sabtu mendatang.

“Dalam latihan kami tetap menuntut intensitas dan agresivitas seperti di pertandingan. Kami ingin pemain terbiasa dengan tempo permainan yang sebenarnya,” ujar Tavares seperti dikutip dari laman resmi klub.

Bagi Tavares, konsistensi permainan akan terbentuk jika menjalani intensitas latihan yang tinggi. Apalagi, Persebaya belum meraih kemenangan dalam dua laga terakhir, sehingga intensitas latihan tersebut harus diterapkan untuk kembali meraih tiga poin.

Meski begitu, pelatih asal Portugal itu tetap memperhatikan kondisi pemain karena intensitas latihan yang terlalu tinggi bisa juga mengganggu kebugaran pemain bahkan menyebabkan cedera.

“Kami juga berharap tidak ada pemain yang kembali mengalami cedera. Kami membutuhkan sebanyak mungkin pemain dalam kondisi siap agar memiliki lebih banyak pilihan untuk pertandingan berikutnya,” tegasnya.

Cedera pemain memang menjadi faktor penghambat bagi skuad Green Force, karena menurut Tavares, akibat banyak pemain yang cedera, persaingan sehat di dalam tim malah kurang. Padahal itu sangat diperlukan.

“Sangat penting bagi para pemain yang berlatih untuk merasa bahwa jika saya tidak melakukan 200% dalam latihan dan dalam pertandingan, saya akan kehilangan tempat utama saya di tim utama,” ujar Tavares lagi.

Kini yang menjadi pertanyaan, siapa yang akan diplot sebagai ujung tombak untuk menghasilkan gol-gol krusial sebagai hasil dari permainan agresif dan ofensif Green Force?

Editor: Banu Adikara
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore