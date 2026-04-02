Antara
02 April 2026, 22.33 WIB

Beckham Putra Bersinar di FIFA Series 2026, Thom Haye Senang

Thom Haye, tidak dapat tampil karena harus menjalani hukuman&nbsp;akumulasi kartu kuning.. (Persib)

JawaPos.com - Gelandang Persib Bandung Thom Haye mengaku ikut senang dengan penampilan rekan setimnya di Persib, Beckham Putra, saat dia membela timnas Indonesia di FIFA Series 2026, dikutip dari ANTARA.

Beckham tampil dalam dua laga FIFA Series yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, melawan Saint Kitts dan Nevis dan Bulgaria dengan koleksi dua gol. Dua gol ini semuanya dicetak Beckham saat ia menjadi starter pada laga melawan Saint Kitts dan Nevis.

“Ya, tentu saja, pertandingan pertama Beckham sangat bagus untuknya, sangat senang dia mencetak dua gol,” kata Thom, dikutip dari laman resmi I.League, Kamis.

Itu merupakan dua gol pertama Beckham bersama tim Garuda, sejak debutnya pada Juni tahun lalu dalam kemenangan 1-0 pada laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga menghadapi China.

Dalam laga itu, Thom juga sangat senang karena pada akhirnya Beckham mampu membuktikan diri kepada publik sepak bola tanah air yang sempat meragukannya.

“Sulit untuk menjelaskan perasaannya. Saya pikir dia punya perasaan campur aduk emosi yang fantastis seperti kali pertama saya cetak gol. Seteleh cetak gol pertama saya di Timnas saya tidak tahu apa yang harus dilakukan,” ucap Thom.

Selain Beckham, ada juga pemain Persib lainnya di FIFA Series, turnamen yang menjadi debut untuk pelatih baru John Herdman.

Dia adalah Eliano Reijnders yang dalam dua laga itu diturunkan pada babak kedua. Thom sendiri menilai Eliano seharusnya bisa dapat kesempatan lebih karena tampil bagus di level klub.

“Eli masuk sebagai pengganti di dua laga. Saya pikir dia seharusnya bisa bermain lebih lama, karena dia juga bermain sangat baik di Persib. Tapi saat dia masuk, dia juga tampil baik,” kata pemain 31 tahun tersebut.

Editor: Banu Adikara
