Andre Rizal Hanafi
03 April 2026, 01.32 WIB

Borneo FC Diunggulkan, Fabio Lefundes Ingatkan Ancaman Besar dari Madura United

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes (kiri) intensif memberikan instruksi dalam latihan. (Dok. ILeague)

JawaPos.com - Borneo FC Samarinda di atas kertas memang lebih diunggulkan saat menghadapi Madura United FC pada pekan ke-26 Super League 2025/2026.

Namun, pelatih Fabio Lefundes justru melihat laga ini sebagai potensi jebakan yang tidak bisa dianggap remeh.

Pertandingan yang akan digelar di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu (5/4) malam, diprediksi berlangsung ketat meski kedua tim datang dengan kondisi berbeda.

Borneo FC tengah berada dalam performa stabil, sementara Madura United masih berjuang keluar dari zona degradasi.

Saat ini, Madura United berada di peringkat ke-16 klasemen sementara dengan koleksi 20 poin. Mereka bahkan belum meraih kemenangan dalam 10 pertandingan terakhir.

Namun, situasi tersebut justru dinilai Lefundes bisa menjadi faktor yang membuat lawan tampil lebih berbahaya.

Menurutnya, tim yang berada dalam tekanan biasanya memiliki motivasi berlipat untuk bangkit. Terlebih, perubahan pelatih yang dilakukan Madura United diyakini akan membawa semangat baru dalam tim.

Lefundes menegaskan bahwa anak asuhnya tidak boleh lengah. Ia menilai Madura United akan bermain habis-habisan demi mengamankan poin penuh di kandang sendiri.

Tekanan untuk keluar dari zona merah bisa menjadi energi tambahan bagi tuan rumah.
Selain itu, dukungan suporter di Pamekasan juga menjadi faktor yang patut diwaspadai.

Editor: Edi Yulianto
