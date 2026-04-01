Andre Rizal Hanafi
02 April 2026, 02.23 WIB

Madura United Krisis, Rakhmad Basuki Fokus Pulihkan Mental Pemain Jelang Lawan Borneo FC

Pemain Madura United Lulinha. (Dok. Madura United)

JawaPos.com–Jajaran pelatih Madura United FC tengah memusatkan perhatian pada dua aspek penting jelang bergulirnya kembali BRI Super League 2025/26 usai jeda internasional. Fokus utama tim berjuluk Laskar Sape Kerrab itu adalah mengembalikan kepercayaan diri pemain serta melakukan pembenahan taktik.

Caretaker pelatih Rakhmad Basuki menilai kondisi mental pemain menjadi perhatian serius setelah tim mengalami rentetan hasil kurang memuaskan. Skuad Madura United sebenarnya memiliki kualitas, namun kepercayaan diri yang menurun membuat performa tim ikut terdampak.

Menurut Rakhmad, kepercayaan diri pemain seperti Lulinha dan kolega perlu segera dipulihkan. Hal ini menyusul catatan buruk tim yang belum meraih kemenangan sejak kalah 0-1 dari Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan pada awal Januari 2026.

Sejak saat itu, Madura United hanya mampu meraih tiga poin dari 10 pertandingan terakhir di kompetisi domestik. Situasi ini tentu menjadi alarm bahaya, mengingat kemenangan terakhir mereka terjadi saat membantai Semen Padang FC dengan skor telak 5-1.

Rentetan hasil minor tersebut membuat posisi Madura United merosot ke zona degradasi. Hingga pekan ke-20, mereka baru mengoleksi 20 poin dari total pertandingan yang telah dijalani. Kondisi ini menuntut respons cepat dari tim pelatih agar bisa keluar dari tekanan.

”Tujuan pertama adalah menyelamatkan tim ini. Yang kedua, bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri pemain bahwa mereka punya kualitas yang sama dengan tim lain,” ujar Rakhmad usai memimpin sesi latihan, Selasa (31/3) dikutip dari ileague.id.

Setelah aspek mental mulai dibenahi, Rakhmad mengaku akan beralih ke perbaikan taktik. Meski waktu persiapan tergolong singkat, dia berharap ada peningkatan yang terlihat saat tim kembali berlaga.

Madura United dijadwalkan menghadapi Borneo FC Samarinda pada laga lanjutan liga di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Minggu (5/4). Pertandingan ini menjadi momen penting bagi Laskar Sape Kerrab untuk memutus tren negatif sekaligus mengangkat posisi di klasemen.

Rakhmad pun berharap para pemain mampu menunjukkan karakter dan kualitas sebenarnya di lapangan. Dia optimistis, jika kepercayaan diri kembali, performa tim akan ikut meningkat.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Madura United Hadapi Krisis di Zona Degradasi, Fokus 9 Laga Akhir - Image
Sepak Bola Indonesia

Madura United Hadapi Krisis di Zona Degradasi, Fokus 9 Laga Akhir

31 Maret 2026, 12.35 WIB

Usai Libur Lebaran, Borneo FC Genjot Latihan Fisik dan Taktik Jelang Hadapi Madura United - Image
Sepak Bola Indonesia

Usai Libur Lebaran, Borneo FC Genjot Latihan Fisik dan Taktik Jelang Hadapi Madura United

27 Maret 2026, 02.40 WIB

Madura United Pecat Carlos Parreira! Nirmenang 10 Laga Beruntun Super League - Image
Sepak Bola Indonesia

Madura United Pecat Carlos Parreira! Nirmenang 10 Laga Beruntun Super League

15 Maret 2026, 15.44 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

