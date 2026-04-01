Andre Rizal Hanafi
02 April 2026, 02.08 WIB

Krisis Bek! Madura United Dipastikan Tanpa Mendonca saat Jamu Borneo FC

Bek Madura United Jorge Mendonca. (Istimewa)

JawaPos.com–Madura United FC dipastikan tidak tampil dengan kekuatan penuh saat menjamu Borneo FC Samarinda pada pekan ke-26 BRI Super League 2025/26. Pertandingan akan digelar di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan (SGMRP), Pamekasan, Minggu (5/4), menjadi ujian bagi tuan rumah.

Absennya Jorge Mendonca menjadi kabar paling disorot jelang laga ini. Bek asal Brasil tersebut masih menjalani proses pemulihan setelah mengalami cedera serius pada bagian kepala saat menghadapi Malut United FC, pada 3 Maret. Insiden itu sempat membuatnya tak sadarkan diri di lapangan sebelum dilarikan ke rumah sakit.

Caretaker pelatih Madura United Rakhmad Basuki mengakui kehilangan sosok penting di lini pertahanan. Selain memiliki postur ideal sebagai bek Tengah Jorge Mendonca juga berkontribusi besar dalam urusan mencetak gol. Hingga saat ini, dia sudah menyumbang empat gol bagi tim.

”Untuk Mendonca kemungkinan besar tidak bisa bermain. Yang jelas dia absen, tapi pemain lain dalam kondisi siap,” ujar Rakhmad Basuki, Rabu (1/4), dikutip dari ileague.id.

Selain Jorge Mendonca, Madura United juga belum bisa memastikan kondisi full back muda Ferian Rizki Maulana. Meski sudah kembali mengikuti sesi latihan sejak Selasa (31/3) di Stadion Gelora Bangkalan (SGB), peluangnya tampil di laga kontra Borneo FC dinilai masih kecil.

Rakhmad menegaskan, tim pelatih tidak ingin mengambil risiko dengan memaksakan pemain yang belum sepenuhnya fit. Apalagi pertandingan menghadapi Borneo FC diprediksi berlangsung dengan intensitas tinggi.

”Ferian mungkin belum bisa main. Dia sudah ikut latihan, tapi untuk diturunkan Minggu nanti sepertinya belum memungkinkan,” tambah dia.

Kondisi ini membuat Madura United harus melakukan penyesuaian di sektor pertahanan. Rotasi pemain kemungkinan besar akan dilakukan untuk menjaga keseimbangan tim, terutama dalam mengantisipasi serangan cepat Borneo FC yang dikenal agresif.

Meski tidak tampil dengan skuad terbaik, Madura United tetap menargetkan hasil maksimal di kandang. Dukungan suporter di SGMRP diharapkan mampu menjadi tambahan energi bagi tim untuk meraih poin penting.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
