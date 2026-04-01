Andre Rizal Hanafi
02 April 2026, 01.59 WIB

Dari FIFA Series 2026 ke Persija, Rizky Ridho hingga Jordi Amat Bawa Energi Baru

Jordi Amat gacor jadi gelandang bersama Persija Jakarta dan Timnas Indonesia era John Herdman. (Persija)

JawaPos.com–Empat pemain Persija Jakarta telah kembali ke markas latihan usai membela Timnas Indonesia dalam ajang FIFA Series 2026. Mereka adalah Rizky Ridho, Jordi Amat, Dony Tri Pamungkas, dan Mauro Zijlstra.

Mereka sudah kembali berlatih di Persija Training Ground, Bojongsari, Depok. Selama FIFA Series, kontribusi para pemain Persija cukup terasa. Rizky Ridho tampil konsisten di lini belakang saat menghadapi St. Kitts and Nevis dan Bulgaria. Bek muda tersebut menunjukkan ketenangan serta kemampuan membaca permainan yang semakin matang.

Dony Tri Pamungkas juga mendapatkan menit bermain yang cukup. Dia tampil penuh pada laga pertama dan kembali dipercaya turun sebagai pemain pengganti saat melawan Bulgaria. Pengalaman ini menjadi modal penting bagi perkembangan karirnya ke depan.

Sementara itu, Mauro Zijlstra sempat mencuri perhatian setelah mencetak gol ke gawang St. Kitts and Nevis. Sayangnya, dia harus absen pada pertandingan kedua karena mengalami cedera. Kondisi tersebut kini terus dipantau tim medis Persija.

Performa menarik juga datang dari Jordi Amat. Pemain senior tersebut tampil satu kali dalam laga perdana dan mendapat peran berbeda dari biasanya. Pelatih John Herdman menempatkannya sebagai gelandang, posisi yang mulai rutin dia jalani bersama Persija.

Jordi mengaku menikmati tantangan tersebut. Baginya, bermain di lini tengah membuka perspektif baru dalam memahami permainan.

”Bermain sebagai gelandang adalah tantangan. Setiap hari saya belajar hal baru, itu sangat menarik,” ujar Jordi dikutip dari ileague.id.

Di sisi lain, Dony mengungkapkan rasa bangganya bisa membela Timnas Indonesia. Dia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan yang terus mengalir dari para suporter.

”Pengalaman luar biasa dan bangga bisa bersama orang-orang hebat. Terima kasih atas doa dan dukungan masyarakat Indonesia,” kata Dony.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
