Tim Medis Persebaya Surabaya Kejar Tayang! Persebaya Surabaya Terancam Pincang Lawan Persita Tangerang

JawaPos.com — Persebaya Surabaya memasuki fase krusial di bulan April dengan situasi yang jauh dari ideal. Laga melawan Persita Tangerang di pekan ke-26 Super League 2025/2026 menjadi ujian awal di tengah kondisi tim yang belum sepenuhnya pulih.

Padatnya jadwal bukan satu-satunya masalah yang dihadapi Green Force saat ini. Kondisi kebugaran pemain menjadi sorotan utama setelah beberapa nama masih berkutat dengan cedera dan belum kembali ke performa terbaik.

Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, secara terbuka mengakui situasi tersebut. Dia menyebut kondisi tim saat ini masih jauh dari harapan, terutama karena sejumlah pemain belum siap tampil penuh.

Dalam pertandingan terakhir, Persebaya Surabaya bahkan terpaksa menurunkan pemain yang belum dalam kondisi optimal. Dampaknya cukup terasa karena performa tim di lapangan tidak bisa maksimal seperti yang diharapkan.

Situasi ini langsung menjadi perhatian serius tim pelatih. Bersama tim medis, mereka kini bekerja ekstra keras untuk mempercepat proses pemulihan pemain agar bisa segera kembali memperkuat tim.

“Kami bekerja sama dengan departemen medis untuk memperbaiki kondisi ini. Tidak masuk akal jika klub membayar pemain tetapi mereka lebih banyak menghabiskan waktu dalam pemulihan daripada latihan,” tutur Bernardo Tavares.

Ucapan tersebut menggambarkan urgensi yang dirasakan oleh tim pelatih Persebaya Surabaya. Mereka tidak hanya butuh pemain fit, tetapi juga pemain yang siap bertarung dalam intensitas tinggi.

Masalah semakin kompleks ketika melihat jadwal pertandingan di bulan April yang begitu padat. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Green Force harus melakoni lima laga penting yang bisa menentukan posisi di klasemen.