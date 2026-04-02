Jelang Lawan Persebaya, Arema FC Gandeng Polda Jatim Bahas Keamanan Derbi

JawaPos.com - Persiapan menghadapi laga panas bertajuk Derbi Jawa Timur mulai dimatangkan oleh Arema FC.

Jelang duel melawan Persebaya Surabaya pada pekan ke-30 Super League 2025/2026, manajemen dan panitia pelaksana klub asal Malang tersebut memberi perhatian serius pada aspek non-teknis, terutama soal keamanan pertandingan.

Langkah awal dilakukan melalui audiensi dengan Polda Jawa Timur di Surabaya, Rabu (1/4). Pertemuan ini membahas secara detail mekanisme pengamanan untuk laga yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, pada 28 April mendatang.

Derbi Jatim dikenal memiliki tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua tim. Karena itu, koordinasi lintas pihak dinilai menjadi faktor penting demi memastikan pertandingan berjalan aman, tertib, dan tanpa gangguan.

Ketua Panitia Pelaksana Arema FC, Erwin Hardiyono, menegaskan bahwa pendekatan preventif menjadi fokus utama dalam persiapan kali ini.

Ia menyebut edukasi kepada suporter menjadi bagian penting untuk menciptakan suasana yang kondusif.

Menurut Erwin, keberhasilan penyelenggaraan laga tidak hanya diukur dari kelancaran pertandingan di lapangan, tetapi juga dari kemampuan semua pihak dalam menjaga situasi tetap terkendali.

Ia berharap langkah ini bisa menjadi pertimbangan penting bagi pihak kepolisian dalam mengeluarkan izin pertandingan.