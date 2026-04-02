Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Edi Yulianto
02 April 2026, 23.37 WIB

Pengamanan Derbi Jatim, Edukasi Suporter Jadi Prioritas Panpel Arema FC

Suasana koordinasi panpel Arema FC bersama kepolisian jelang Derbi Jawa Timur di Stadion Kanjuruhan. (I.League)

JawaPos.com - Menghadapi lanjutan Super League 2026/2026 bertajuk Derbi Jawa Timur melawan Persebaya Surabaya, manajemen dan panpel Arema FC mulai mematangkan persiapan dari sisi non-teknis. Salah satu langkah penting dilakukan melalui audiensi bersama Polda Jawa Timur, Surabaya, Rabu (1/4).

Pertemuan ini difokuskan pada pembahasan mekanisme pengamanan untuk pertandingan melawan Persebaya Surabaya yang dijadwalkan pada pekan ke-30 di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang, Selasa (28/4) mendatang.

Mengingat tingginya rivalitas kedua tim, koordinasi lintas pihak menjadi kunci utama agar pertandingan berjalan aman dan tertib.

Audiensi ini menjadi forum penting untuk menyelaraskan pandangan antara klub, panitia pelaksana, dan kepolisian. Tujuannya tidak hanya memastikan kelancaran teknis, tetapi juga mencegah potensi provokasi yang dapat memicu gangguan keamanan.

Ketua Panitia Pelaksana Arema FC, Erwin Hardiyono, menegaskan pendekatan preventif menjadi fokus utama dalam persiapan.

“Kami sangat menekankan pentingnya langkah pencegahan dan edukasi kepada suporter. Hal ini krusial untuk menjaga kenyamanan dalam pertandingan terdekat, yang mana akan menjadi bahan pertimbangan utama kepolisian dalam menerbitkan izin laga Derbi Jatim nanti," kata panpel yang akrab disapa Erwin ini.

"Dampak dari upaya ini bukan sekadar kesuksesan penyelenggaraan, namun laga melawan Persebaya diharapkan mampu menjadi obat penyembuh trauma yang selama ini dirasakan semua pihak setelah tragedi Kanjuruhan,” imbuhnya.

Di sisi lain, manajemen Arema FC melihat adanya perkembangan positif dari suporter dalam beberapa waktu terakhir. Perubahan sikap ini dinilai sebagai modal penting untuk menciptakan atmosfer pertandingan yang lebih sehat.

Perwakilan manajemen, Munif Wakid, mengapresiasi kedewasaan yang mulai terlihat dari Aremania. Dia berharap tren tersebut dapat terus dijaga, terutama menjelang laga besar yang sarat rivalitas.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore