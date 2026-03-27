HomeSepak Bola Indonesia
Andre Rizal Hanafi
27 Maret 2026, 15.44 WIB

Malut United Genjot Persiapan, Bidik Poin Penuh Lawan Arema FC di Kanjuruhan

Pemain Malut United melakukan persiapan melalui latihan di Jogjakarta sebelum menghadapi Arema FC di Kanjuruhan. (Dok. ILeague) - Image

Pemain Malut United melakukan persiapan melalui latihan di Jogjakarta sebelum menghadapi Arema FC di Kanjuruhan. (Dok. ILeague)

JawaPos.com - Setelah menjalani masa libur Lebaran, atmosfer persaingan di Super League 2025/2026 kembali terasa. Salah satu tim papan atas, Malut United FC, langsung menunjukkan keseriusannya dengan menggelar pemusatan latihan di Jogjakarta sejak Selasa (24/3).

Kembalinya para pemain ke lapangan latihan membawa energi baru. Suasana tim terlihat lebih segar dan penuh antusiasme, mencerminkan kesiapan mereka menghadapi fase krusial kompetisi yang kini memasuki tahap akhir. Sisa sembilan pertandingan menjadi penentu bagi posisi Malut United di klasemen sementara.

Tim pelatih pun tidak ingin membuang waktu. Program latihan difokuskan untuk mengembalikan ritme permainan yang sempat terhenti selama libur.

Tidak hanya soal fisik, aspek konsentrasi dan kekompakan tim juga menjadi perhatian utama agar para pemain bisa langsung tampil optimal saat kompetisi kembali bergulir.

Kapten tim, Gustavo Franca, mengungkapkan bahwa suasana positif sangat terasa sejak hari pertama latihan.

Menurutnya, momen berkumpul kembali setelah jeda kompetisi menjadi kesempatan penting untuk menyatukan fokus tim.

“Sangat menyenangkan bisa kembali dan bertemu lagi dengan teman-teman. Kami harus menjaga fokus setelah beberapa hari libur dan mempersiapkan diri menghadapi sembilan pertandingan tersisa,” ujarnya dikutip dari ileague.id.

Pemain asal Brasil itu juga menegaskan komitmennya bersama tim. Ia menyebut seluruh skuad memiliki tekad yang sama untuk memberikan kontribusi maksimal bagi klub di sisa musim ini.

“Selalu menjadi kebanggaan berada di sini dan berjuang untuk klub ini. Semua orang siap memberikan yang terbaik bagi Malut United,” tambahnya.

Dalam waktu dekat, Malut United akan menghadapi tantangan berat pada pekan ke-26. Mereka dijadwalkan bertandang ke markas Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jumat (3/4).

Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit. Malut United berambisi mempertahankan posisi di papan atas klasemen, sementara Arema FC tengah mengusung misi bangkit di hadapan pendukung sendiri.

Dengan persiapan yang terus dimatangkan sejak pemusatan latihan di Yogyakarta, Malut United berharap bisa tampil konsisten dan membawa pulang hasil positif.

Editor: Edi Yulianto
Malut United Resmikan Training Camp di Ternate, Tonggak Baru Pembinaan Sepak Bola Maluku Utara - Image
Sepak Bola Indonesia

Malut United Resmikan Training Camp di Ternate, Tonggak Baru Pembinaan Sepak Bola Maluku Utara

26 Maret 2026, 15.35 WIB

Arema FC Geber Latihan Usai Lebaran, Marcos Santos Fokus Hadapi Malut United di Super League - Image
Sepak Bola Indonesia

Arema FC Geber Latihan Usai Lebaran, Marcos Santos Fokus Hadapi Malut United di Super League

26 Maret 2026, 04.13 WIB

Intip Persiapan Serius Arema FC Setelah Libur Lebaran, Siap Hadapi Malut United di Kanjuruhan - Image
Sepak Bola Indonesia

Intip Persiapan Serius Arema FC Setelah Libur Lebaran, Siap Hadapi Malut United di Kanjuruhan

25 Maret 2026, 18.18 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

