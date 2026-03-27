Malut United Genjot Persiapan, Bidik Poin Penuh Lawan Arema FC di Kanjuruhan

JawaPos.com - Setelah menjalani masa libur Lebaran, atmosfer persaingan di Super League 2025/2026 kembali terasa. Salah satu tim papan atas, Malut United FC, langsung menunjukkan keseriusannya dengan menggelar pemusatan latihan di Jogjakarta sejak Selasa (24/3).

Kembalinya para pemain ke lapangan latihan membawa energi baru. Suasana tim terlihat lebih segar dan penuh antusiasme, mencerminkan kesiapan mereka menghadapi fase krusial kompetisi yang kini memasuki tahap akhir. Sisa sembilan pertandingan menjadi penentu bagi posisi Malut United di klasemen sementara.

Tim pelatih pun tidak ingin membuang waktu. Program latihan difokuskan untuk mengembalikan ritme permainan yang sempat terhenti selama libur.

Tidak hanya soal fisik, aspek konsentrasi dan kekompakan tim juga menjadi perhatian utama agar para pemain bisa langsung tampil optimal saat kompetisi kembali bergulir.

Kapten tim, Gustavo Franca, mengungkapkan bahwa suasana positif sangat terasa sejak hari pertama latihan.

Menurutnya, momen berkumpul kembali setelah jeda kompetisi menjadi kesempatan penting untuk menyatukan fokus tim.

“Sangat menyenangkan bisa kembali dan bertemu lagi dengan teman-teman. Kami harus menjaga fokus setelah beberapa hari libur dan mempersiapkan diri menghadapi sembilan pertandingan tersisa,” ujarnya dikutip dari ileague.id.

Pemain asal Brasil itu juga menegaskan komitmennya bersama tim. Ia menyebut seluruh skuad memiliki tekad yang sama untuk memberikan kontribusi maksimal bagi klub di sisa musim ini.

“Selalu menjadi kebanggaan berada di sini dan berjuang untuk klub ini. Semua orang siap memberikan yang terbaik bagi Malut United,” tambahnya.

Dalam waktu dekat, Malut United akan menghadapi tantangan berat pada pekan ke-26. Mereka dijadwalkan bertandang ke markas Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jumat (3/4).

Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit. Malut United berambisi mempertahankan posisi di papan atas klasemen, sementara Arema FC tengah mengusung misi bangkit di hadapan pendukung sendiri.