03 April 2026, 02.34 WIB

Cedera Hantui Persebaya, Jadwal Neraka April Jadi Ujian Mental

Bruno Paraiba diperkirakan absen saat Persebaya menghadapi Persita karena kembali cedera. (Persebaya)

JawaPos.com-Perjalanan Persebaya Surabaya di lanjutan BRI Super League 2025/26 memasuki fase yang tidak mudah. Bulan April menjadi periode krusial bagi tim berjuluk Green Force itu, bukan hanya karena padatnya jadwal pertandingan, tetapi juga kondisi tim yang belum sepenuhnya ideal.

Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares secara terbuka mengakui bahwa kondisi kebugaran pemain masih jauh dari kata maksimal.

Sejumlah pemain masih bergelut dengan cedera, bahkan beberapa di antaranya baru kembali mengikuti sesi latihan bersama tim.

Situasi ini berdampak langsung pada performa Persebaya dalam beberapa pertandingan terakhir. Tim terpaksa menurunkan pemain yang belum berada dalam kondisi terbaik, sehingga permainan di lapangan tidak bisa berjalan optimal.

Tavares menegaskan bahwa kondisi tersebut menjadi perhatian serius bagi tim pelatih. Ia bersama tim medis kini terus bekerja untuk mempercepat proses pemulihan pemain agar bisa segera kembali berkontribusi.

“Kami bekerja sama dengan departemen medis untuk memperbaiki kondisi ini. Tidak masuk akal jika klub membayar pemain tetapi mereka lebih banyak menghabiskan waktu dalam pemulihan daripada latihan,” ujar Tavares dikutip dari ileague.id.

Editor: Dinarsa Kurniawan
