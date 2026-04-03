Antara
03 April 2026, 22.30 WIB

PSSI Tanggapi Soal Paspor Gate Pemain Timnas Indonesia di Belanda

Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumardji. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - PSSI melalui Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji menanggapi kasus paspor pemain timnas Indonesia yang berkarier di kompetisi Liga Belanda.

Saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat, Sumardji hanya menjawab, "Ya nanti akan saya rilis (pernyataan resmi PSSI soal ini)".

Diketahui, saat ini empat pemain Timnas Indonesia terdampak masalah pasporgate. Bermula dari kasus Dean James yang membela Go Ahead Eagles, tiga nama pemain Garuda lainnya ikut terseret, yaitu Justin Hubner (Fortuna Sittard), Nathan Tjoe-A-On (Willem II), dan Tim Geypens (FC Emmen).

James, Justin, Nathan, dan Geypens masuk daftar 25 pemain yang dirilis oleh Dinas Imigrasi Naturalisasi Belanda pada Rabu lalu sebagai pemain yang bermasalah soal izin kerja. Keempat pemain ini untuk sementara tak bisa membela klubnya masing-masing, termasuk tidak dibolehkan mengikuti sesi latihan bersama klub.

Tiga pemain tim Garuda lainnya yang juga bermain di Belanda, Maarten Paes (Ajax Amsterdam), Miliano Jonathans (Excelsior), dan Mees Hilgers (FC Twente) tidak masuk dalam daftar tersebut. Untuk Maarten yang baru didatangkan Ajax di putaran kedua, dikabarkan namanya tak terseret kasus masalah paspor karena kejelian administrasi klubnya.

Masalah ini bermula dari sebuah podcast de Derde Helft menyebut bahwa James melanggar aturan izin kerja di Liga Belanda karena disinyalir masih memakai status pemain Belanda dalam kontraknya musim ini.

Siniar ini kemudian sampai ke manajemen NAC Breda, yang kemudian mereka melaporkan hal ini ke operator kompetisi Eredivisie musim ini.

Dalam suratnya, Breda mempertanyakan status James, saat Breda menelan kekalahan telak 0-6 dari Go Ahead Eagles pada 15 Maret lalu. Pada laga itu, James bermain sebagai starter di posisi bek kiri selama 75 menit, sebelum kemudian ia digantikan oleh Eus Waayers.

Jika status James tidak sah, mereka ingin pertandingan diulang. Sikap Breda ini memicu aksi dari klub lainnya, yaitu klub divisi dua TOP Oss yang dikalahkan Willem II, klub yang dibela Nathan, dengan skor 1-3 pada 14 Maret. Seperti Breda, jika status pemain yang bersangkutan tidak sah, mereka ingin pertandingan diulang.

Artikel Terkait
Santai Sejenak Usai FIFA Series 2026, John Herdman Pilih Main Bola dengan Warga di Lombok - Image
Sepak Bola Indonesia

Santai Sejenak Usai FIFA Series 2026, John Herdman Pilih Main Bola dengan Warga di Lombok

06 April 2026, 00.28 WIB

Misteri Menghilangnya Pemain Abroad Timnas Indonesia, Efek Domino Kasus Paspor Gate Liga Belanda Makin Meluas! - Image
Sepak Bola Indonesia

Misteri Menghilangnya Pemain Abroad Timnas Indonesia, Efek Domino Kasus Paspor Gate Liga Belanda Makin Meluas!

05 April 2026, 23.23 WIB

Mimpi Besar Luke Vickery! Calon Striker Naturalisasi Ini Siap Antar Timnas Indonesia Tembus Piala Dunia 2030 - Image
Sepak Bola Indonesia

Mimpi Besar Luke Vickery! Calon Striker Naturalisasi Ini Siap Antar Timnas Indonesia Tembus Piala Dunia 2030

05 April 2026, 23.02 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

