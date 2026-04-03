Ibadah Jumat Agung di Katedral Jakarta Ajak pemuda Berpegang pada Iman di tengah Krisis Global

JawaPos.com - Prosesi ibadah Jumat Agung 2026 di Gereja Katedral Jakarta, Jumat (3/4) berlangsung dengan khidmat, diikuti oleh ribuan umat Katolik.

Dalam kesempatan itu, Imam Gereja Katedral Jakarta Romo Yohanes Deodatus mengajak pemuda memiliki iman dan resiliensi di tengah krisis global.

Pada rangkaian ibadah Jumat Agung 2026 ini, Gereja Katedral Jakarta mengangkat kisah Petrus dalam pertunjukan "Jalan Salib Kreatif".

Dalam pertunjukan ini, Petrus dikisahkan sebagai seorang nelayan yang mengalami kesulitan saat mencari ikan, namun tetap menjadi pribadi yang gigih dan percaya kepada Tuhan.

"Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka selalu ada jalan. Allah berkarya dalam hidup manusia, membantu kita menemukan makna di semua hal yang kita lakukan, sehingga tidak jatuh dalam keputusasaan. Harapannya, di tengah krisis global saat ini, kaum muda selalu memiliki iman untuk bertahan dalam situasi sulit," terangnya, sebagaimana dilansird ari Antara.

Yohanes menuturkan, selain memiliki semangat juang, kaum muda juga perlu memiliki arah dan pegangan hidup, serta menjadi pribadi yang selalu rendah hati dan menjauhi sikap sombong.

"Dalam konteks bangsa kita, situasinya juga berat dan penuh tantangan, termasuk tantangan global yang tidak mudah. Karena itu, kita diajak untuk semakin mendekatkan hidup kepada Tuhan, jangan meninggalkan-Nya. Tuhan pun senantiasa menunggu dan tidak pernah meninggalkan kita. Meski penuh dosa dan kelemahan, kita tetap dicintai oleh Tuhan," ujar dia.

Dalam rangkaian ibadah Jumat Agung 2026, Gereja Katedral Jakarta juga mengajak seluruh umat untuk memaknai arti pengorbanan dalam cinta kepada Tuhan.

"Tuhan begitu mencintai manusia sehingga rela menderita, itulah cinta. Kita sering berbicara tentang cinta, tetapi takut menderita dan berkorban. Yesus mengajarkan bahwa cinta yang tulus dan utuh adalah cinta yang rela berkorban sepenuhnya," paparnya.