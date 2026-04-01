Logo JawaPos
HomeHumaniora
Author avatar - Image
Alberta Dionny Natanuel
02 April 2026, 06.13 WIB

Bacaan Misa Gereja Katolik 2 April 2026: Ibadat Kamis Putih

Hiasan altar bergambarkan Perjamuan Terakhir di Gereja St Barbaras, Kutna Hora, Republik Ceko (Pexels) - Image

Hiasan altar bergambarkan Perjamuan Terakhir di Gereja St Barbaras, Kutna Hora, Republik Ceko (Pexels)

JawaPos.com - Pada Kamis (2/4) ini, seluruh umat Kristen akan merayakan ibadat Kamis Putih, dimana mereka akan memperingati perjamuan terakhir Yesus Kristus bersama para muridnya. 

Selain perjamuan terakhir, beberapa gereja juga akan memperingati pembasuhan kaki para murid oleh Yesus Kristus pula. 

Pada setiap ibadat, akan dibacakan setidaknya tiga bacaan dari Alkitab. Gereja Katolik menyebutnya Bacaan Pertama, Bacaan Kedua dan Bacaan Injil. 

Bacaan Pertama

Keluaran 12: 1-8, 11-14 

Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, 'Pada tanggal sepuluh bulan ini hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga.' Tetapi jika rumah-tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama-sama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa; tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang.

Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela berumur satu tahun; kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal empat belas bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga Mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang; daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya: pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaklah kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan.

Sebab pada malam ini Aku akan menjelajahi negeri Mesir, dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan Kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila Aku melihat darah itu, maka Aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu, pada saat Aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu, dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. 

Bacaan Kedua 

1 Korintus 11:23-26 

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore