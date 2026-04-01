Mengenal Ibadat Kamis Putih: Akar dari Perayaan Ekaristi Gereja Katolik Modern dan Pembasuhan Kaki

JawaPos.com - Mulai Kamis (2/4) ini, gereja-gereja Kristen akan memasuki masa Trihari Suci, yaitu merupakan tiga perayaan penting dalam Masa Paskah. Trihari Suci terdiri dari Kamis Putih, Jumat Agung dan Sabtu Suci.



Pada setiap hari tersebut, para umat Kristen akan berkumpul di gereja mereka untuk mengadakan ibadat.



Kamis Putih

Dilansir dari Lembaga Alkitab Indonesia, kata "putih" sering dikaitkan dengan kesucian dan kemegahan. Sehingga searah dengan makna teologis dari peristiwa yang akan dikenang pada hari ini.



Dilansir dari BBC, dalam bahasa Inggris, Kamis Putih adalah Maundy Thursday. Kata maundy berasal dari bahasa Latin mandatum yang berarti "perintah." Hal ini mengacu pada perintah Yesus Kristus kepada para muridnya saat Perjamuan Terakhir.

Peristiwa Perjamuan Terakhir ini dapat ditemukan pada Markus 14, Matius 26, dan Lukas 22, dimana ketiganya mendeskripsikan Perjamuan Terakhir sebagai Perjamuan Paskah Yahudi.

Dalam perjamuan ini, Yesus memperkenalkan dua elemen baru, roti dan anggur, yang melambangkan tubuh dan darah-Nya sebagai persembahan bagi keselamatan manusia (Lukas 22:19-20).



Dalam Injil Yohanes, tertuliskan bahwa Perjamuan Terakhir terjadi sehari sebelum Perjamuan Paskah. Karena Yohanes menekankan bahwa Yesus Kristus wafat pada saat yang sama dengan domba persembahan untuk Persembahan Paskah disembelih.



Selain itu, Yohanes lebih memfokuskan pada peristiwa Yesus membasuh kaki-kaki para muridnya, daripada perjamuannya.