Alberta Dionny Natanuel
02 April 2026, 06.22 WIB

Mengenal Ibadat Kamis Putih: Akar dari Perayaan Ekaristi Gereja Katolik Modern dan Pembasuhan Kaki

Foto ukiran batu yang menggambarkan Perjamuan Terakhir (Pexels)

JawaPos.com - Mulai Kamis (2/4) ini, gereja-gereja Kristen akan memasuki masa Trihari Suci, yaitu merupakan tiga perayaan penting dalam Masa Paskah. Trihari Suci terdiri dari Kamis Putih, Jumat Agung dan Sabtu Suci. 

Pada setiap hari tersebut, para umat Kristen akan berkumpul di gereja mereka untuk mengadakan ibadat. 

Kamis Putih

Dilansir dari Lembaga Alkitab Indonesia, kata "putih" sering dikaitkan dengan kesucian dan kemegahan. Sehingga searah dengan makna teologis dari peristiwa yang akan dikenang pada hari ini. 

Dilansir dari BBC, dalam bahasa Inggris, Kamis Putih adalah Maundy Thursday. Kata maundy berasal dari bahasa Latin mandatum yang berarti "perintah." Hal ini mengacu pada perintah Yesus Kristus kepada para muridnya saat Perjamuan Terakhir. 

Peristiwa Perjamuan Terakhir ini dapat ditemukan pada Markus 14, Matius 26, dan Lukas 22, dimana ketiganya mendeskripsikan Perjamuan Terakhir sebagai Perjamuan Paskah Yahudi. 

Dalam perjamuan ini, Yesus memperkenalkan dua elemen baru, roti dan anggur, yang melambangkan tubuh dan darah-Nya sebagai persembahan bagi keselamatan manusia (Lukas 22:19-20). 

Dalam Injil Yohanes, tertuliskan bahwa Perjamuan Terakhir terjadi sehari sebelum Perjamuan Paskah. Karena Yohanes menekankan bahwa Yesus Kristus wafat pada saat yang sama dengan domba persembahan untuk Persembahan Paskah disembelih. 

Selain itu, Yohanes lebih memfokuskan pada peristiwa Yesus membasuh kaki-kaki para muridnya, daripada perjamuannya. 

Karena itu, pada ibadat Kamis Putih banyak gereja mempraktekkan pembasuhan kaki pula ke 12 umat gereja terpilih. Pembasuhan akan dilakukan oleh pastor atau pendeta yang memimpin ibadat. 

Artikel Terkait
Mengenal Santo Thomas Aquino (1224-1274): Hanya Ingin Hidup Mengabdi kepada Dunia Pendidikan Katolik - Image
Humaniora

Mengenal Santo Thomas Aquino (1224-1274): Hanya Ingin Hidup Mengabdi kepada Dunia Pendidikan Katolik

31 Maret 2026, 23.01 WIB

Mengenal Santo Honoratus (500-600): Dari Anak Bangsawan hingga Menjadi Pelindung Para Tukang Roti - Image
Humaniora

Mengenal Santo Honoratus (500-600): Dari Anak Bangsawan hingga Menjadi Pelindung Para Tukang Roti

10 Maret 2026, 23.55 WIB

Bacaan Misa Gereja Katolik 2 April 2026: Ibadat Kamis Putih - Image
Humaniora

Bacaan Misa Gereja Katolik 2 April 2026: Ibadat Kamis Putih

02 April 2026, 06.13 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

