Risma Azzah Fatin
04 April 2026, 05.56 WIB

Daftar 6 Pemain Top Dunia yang Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026

Robert Lewandowski, Khvicha Kvaratskhelia dan Gianluigi Donnarumma (Instagram @_rl9, @kvara7 dan @donnarumma)

JawaPos.com – Sejumlah pemain bintang dunia dipastikan absen dari Piala Dunia FIFA 2026 setelah gagal membawa negaranya lolos dari babak kualifikasi.

Turnamen yang akan digelar di tiga negara ini kehilangan beberapa nama besar yang selama ini menjadi sorotan.

Berikut 6 pemain top yang dipastikan tidak tampil pada ajang Piala Dunia 2026, seperti dilansir dari laman The Post pada Jum'at (3/4).

1.     Gianluigi Donnarumma (Italia)

Gianluigi Donnarumma kembali gagal tampil di Piala Dunia bersama Timnas Italia. Meski tampil impresif di level klub, ia tidak mampu membawa negaranya lolos dari babak play-off. Italia harus tersingkir setelah kalah melalui adu penalti dari Bosnia-Herzegovina. Kegagalan ini menjadi pukulan telak bagi tim yang pernah menjuarai Eropa. Donnarumma pun kembali absen dari turnamen terbesar sepak bola dunia tersebut.

2.     Serhou Guirassy (Guinea)

Serhou Guirassy gagal membawa Timnas Guinea lolos ke putaran final. Padahal, ia tampil sangat produktif di kompetisi Eropa bersama klubnya. Guinea justru tampil kurang konsisten selama babak kualifikasi Afrika. Mereka hanya mampu finis di posisi keempat grup. Kondisi ini membuat Guirassy harus melewatkan kesempatan tampil di Piala Dunia 2026.

3.     Khvicha Kvaratskhelia (Georgia)

Khvicha Kvaratskhelia tidak mampu membawa Timnas Georgia bersaing di kualifikasi. Timnya hanya meraih sedikit poin dalam grup yang cukup berat. Georgia kalah bersaing dengan tim-tim kuat seperti Spanyol dan Turki. Performa tim yang kurang maksimal menjadi penyebab utama kegagalan tersebut. Akibatnya, Kvaratskhelia harus absen dari panggung Piala Dunia 2026.

Artikel Terkait
Italia Gagal Lagi ke Piala Dunia, Ini Daftar Pelatih yang Berpeluang Gantikan Gattuso - Image
Sepak Bola Dunia

Italia Gagal Lagi ke Piala Dunia, Ini Daftar Pelatih yang Berpeluang Gantikan Gattuso

06 April 2026, 05.44 WIB

10 Negara Kuda Hitam Piala Dunia 2026, Siap Tumbangkan Tim-Tim Unggulan! - Image
Sepak Bola Dunia

10 Negara Kuda Hitam Piala Dunia 2026, Siap Tumbangkan Tim-Tim Unggulan!

06 April 2026, 01.45 WIB

Si Badak Mengundurkan Diri usai Gagal Bawa Azzuri ke Piala Dunia 2026 - Image
Sepak Bola Dunia

Si Badak Mengundurkan Diri usai Gagal Bawa Azzuri ke Piala Dunia 2026

04 April 2026, 17.51 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

