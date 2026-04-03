Daftar 6 Pemain Top Dunia yang Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026

JawaPos.com – Sejumlah pemain bintang dunia dipastikan absen dari Piala Dunia FIFA 2026 setelah gagal membawa negaranya lolos dari babak kualifikasi.

Turnamen yang akan digelar di tiga negara ini kehilangan beberapa nama besar yang selama ini menjadi sorotan.

Berikut 6 pemain top yang dipastikan tidak tampil pada ajang Piala Dunia 2026, seperti dilansir dari laman The Post pada Jum'at (3/4).

1. Gianluigi Donnarumma (Italia)

Gianluigi Donnarumma kembali gagal tampil di Piala Dunia bersama Timnas Italia. Meski tampil impresif di level klub, ia tidak mampu membawa negaranya lolos dari babak play-off. Italia harus tersingkir setelah kalah melalui adu penalti dari Bosnia-Herzegovina. Kegagalan ini menjadi pukulan telak bagi tim yang pernah menjuarai Eropa. Donnarumma pun kembali absen dari turnamen terbesar sepak bola dunia tersebut.

2. Serhou Guirassy (Guinea)

Serhou Guirassy gagal membawa Timnas Guinea lolos ke putaran final. Padahal, ia tampil sangat produktif di kompetisi Eropa bersama klubnya. Guinea justru tampil kurang konsisten selama babak kualifikasi Afrika. Mereka hanya mampu finis di posisi keempat grup. Kondisi ini membuat Guirassy harus melewatkan kesempatan tampil di Piala Dunia 2026.

3. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia)