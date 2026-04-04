Heboh Paspoortgate, PSSI Tegaskan Status WNI Pemain Timnas Indonesia Aman

JawaPos.com-Kepastian akhirnya datang dari PSSI terkait polemik yang menimpa empat pemain naturalisasi Timnas Indonesia di Eredivisie. Federasi menegaskan bahwa permasalahan tersebut tidak terkait status kewarganegaraan Indonesia.

Empat pemain itu adalah Dean James, Justin Hubner, Nathan Tjoe-A-On, serta Tim Geypens. Mereka sempat menjadi sorotan karena tidak bisa tampil bersama klub masing-masing di Belanda akibat isu "paspoortgate".

Badan Tim Nasional (BTN) melalui pernyataan resmi memastikan seluruh proses naturalisasi pemain sudah sesuai hukum Indonesia. Oleh karena itu, status mereka sebagai Warga Negara Indonesia tidak bermasalah.

Kasus ini sebenarnya berkaitan dengan aturan administratif di Belanda. Setelah resmi menjadi WNI, pemain harus menyesuaikan dokumen izin tinggal dan kerja mereka.

Hal ini logis karena mereka tidak lagi berstatus sebagai warga negara Uni Eropa. Kondisi tersebut membuat keempat pemain sementara waktu tidak dapat berlatih maupun bertanding dengan klub.

Namun, kondisi ini dianggap hanya masalah administrasi, bukan persoalan permanen. Fenomena tersebut memperlihatkan tantangan besar yang harus dihadapi pemain keturunan saat membela Indonesia.

Mereka tidak hanya membawa nama bangsa di level internasional, tapi juga harus siap menghadapi perubahan status hukum di negara karier mereka. Federasi tetap memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen para pemain tersebut.