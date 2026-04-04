Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
04 April 2026, 14.37 WIB

Heboh Paspoortgate, PSSI Tegaskan Status WNI Pemain Timnas Indonesia Aman

Dean James dan Nathan Tjoe-A-On terseret dalam kasus administrasi paspoortgate di Liga Belanda. (Dok. @ANP)

 

JawaPos.com-Kepastian akhirnya datang dari PSSI terkait polemik yang menimpa empat pemain naturalisasi Timnas Indonesia di Eredivisie. Federasi menegaskan bahwa permasalahan tersebut tidak terkait status kewarganegaraan Indonesia.

Empat pemain itu adalah Dean James, Justin Hubner, Nathan Tjoe-A-On, serta Tim Geypens. Mereka sempat menjadi sorotan karena tidak bisa tampil bersama klub masing-masing di Belanda akibat isu "paspoortgate".

Badan Tim Nasional (BTN) melalui pernyataan resmi memastikan seluruh proses naturalisasi pemain sudah sesuai hukum Indonesia. Oleh karena itu, status mereka sebagai Warga Negara Indonesia tidak bermasalah.

Kasus ini sebenarnya berkaitan dengan aturan administratif di Belanda. Setelah resmi menjadi WNI, pemain harus menyesuaikan dokumen izin tinggal dan kerja mereka.

Hal ini logis karena mereka tidak lagi berstatus sebagai warga negara Uni Eropa. Kondisi tersebut membuat keempat pemain sementara waktu tidak dapat berlatih maupun bertanding dengan klub.

Namun, kondisi ini dianggap hanya masalah administrasi, bukan persoalan permanen. Fenomena tersebut memperlihatkan tantangan besar yang harus dihadapi pemain keturunan saat membela Indonesia.

Mereka tidak hanya membawa nama bangsa di level internasional, tapi juga harus siap menghadapi perubahan status hukum di negara karier mereka. Federasi tetap memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen para pemain tersebut.

Keputusan menjadi WNI dinilai sebagai bentuk dedikasi dan kecintaan terhadap Indonesia. Terutama bagi pemain yang tumbuh dan besar di luar negeri.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore