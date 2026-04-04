Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
04 April 2026, 15.17 WIB

Ciptakan 17 Clearances! Marcos Santos Memang Ingin Arema FC Main Bertahan Lawan Malut United

Pelatih Arema FC Marcos Santos. (Dok. Arema FC)

JawaPos.com - Marcos Santos memang ingin Arema FC bermain bertahan saat ditahan imbang Malut United di Super League pekan ke-26. Laga yang berakhir dengan skor 1-1 tersebut dimainkan di Stadion Kanjuruhan, Jumat (3/4).

Arema FC berhasil unggul lewat gol bunuh diri pemain Malut United Nilson Junior. Gol tersebut tercipta dari situasi tendangan sudut yang dilepaskan oleh Gustavo Franca pada menit ke-28.

Menjelang babak pertama berakhir, Malut United berhasil menyamakan kedudukan. David da Silva sukses mencetak gol penalti pada menit ke-42.

Pada laga kali ini, Marcos Santos memilih untuk menahan serangan ke pertahanan Malut United dan lebih bermain bertahan. "Kami meminta tim untuk menahan dahulu," kata Marcos Santos setelah laga yang dikutip dari ANTARA, Sabtu (4/4).

Absennya beberapa pemain andalan Arema FC seperti Dalberto Luan, Pablo Oliveira dan Matheus Balde karena kartu merah. Selain itu, Betinho Filho dan Joel Vinicius terkena akumulasi kartu kuning dan cederanya Walisson Maia membuat Marcos Santos ingin timnya bermain bertahan.

Bermain lebih defensif membuat Arema FC unggul dalam aksi bertahan. Melihat statistik pertandingan dari Instagram @liga1match, Singo Edan melakukan 17 clearances berbanding 11 clearances dari Malut United.

Selain itu, Arema FC juga unggul dalam melakukan intersep untuk menghentikan serangan lawan. Mereka melakukan 26 intersep berbanding 16 intersep dari Malut United.

Setelah hasil imbang melawan Malut United, Arema FC akan menghadapi laga-laga berat melawan Persita Tangerang, Persis Solo, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sebagai pelatih, Marcos Santos akan berusaha agar Arema FC bisa memenangkan laga tersebut.

"Kami akan berjuang mencari banyak poin. Saya menginginkan suporter datang memenuhi stadion," pungkas pelatih asal Brasil tersebut.

Editor: Hendra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore