Moch. Rizky Pratama Putra
04 April 2026, 15.43 WIB

Magis Throw-in Persebaya Surabaya! Catur dan Rivera Jadi Senjata Rahasia Hadapi Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

Catur Pamungkas bersiap melakukan lemparan ke dalam. (Dok. Persebaya)

Catur Pamungkas bersiap melakukan lemparan ke dalam. (Dok. Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya kembali menghadapi ujian serius saat menjamu Persita Tangerang pada pekan ke-26 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (4/4/2026) malam. Laga ini bukan sekadar perebutan poin, tapi juga momentum pembuktian setelah hasil kurang memuaskan di pertandingan sebelumnya.

Sorotan menarik tertuju pada skema lemparan ke dalam yang sempat menjadi pembeda di pertemuan putaran pertama.

Saat itu, Persebaya Surabaya mampu mencuri gol lewat situasi tak terduga yang berawal dari kecerdikan taktik di sisi lapangan.

Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, mengingat betul momen tersebut sebagai bagian dari analisis mendalam jelang laga.

Ia menilai detail kecil seperti lemparan ke dalam bisa menjadi pembuka peluang besar jika dieksekusi dengan tepat.

“Ya, pertandingan terakhir di putaran pertama. Saya menonton pertandingan itu dan menganalisisnya. Memang benar Persebaya mencetak gol dari serangan balik resmi setelah lemparan ke dalam. Catur memberikan assist dan Rivera mencetak gol. Tapi saya rasa saat ini Persita Tangerang lebih kuat,” tutur pelatih asal Portugal itu.

Gol yang lahir dari kombinasi Catur dan Rivera bukan sekadar keberuntungan, melainkan hasil dari kecerdasan membaca situasi.

Skema ini menunjukkan Persebaya Surabaya memiliki variasi serangan yang tak selalu bergantung pada build-up panjang.

Namun, Tavares menegaskan situasi saat ini sudah berubah drastis dibanding putaran pertama. Persita Tangerang datang dengan kondisi berbeda, lebih solid, dan penuh kepercayaan diri.

Menurutnya, kekuatan lawan tidak bisa lagi dipandang sebelah mata karena perkembangan signifikan dalam beberapa laga terakhir. Hal ini membuat Persebaya Surabaya harus meningkatkan kewaspadaan di semua lini.

Artikel Terkait
Persebaya Vs Persita: Bernardo Tavares Waspadai Transisi Cepat Pendekar Cisadane - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Vs Persita: Bernardo Tavares Waspadai Transisi Cepat Pendekar Cisadane

04 April 2026, 05.30 WIB

Bau dan Sampah Menumpuk, Pemkot Surabaya Tindak Tegas Bangunan Ilegal di TPA Benowo - Image
Surabaya Raya

Bau dan Sampah Menumpuk, Pemkot Surabaya Tindak Tegas Bangunan Ilegal di TPA Benowo

16 Maret 2026, 23.10 WIB

Tribun Utara Gelora Bung Tomo Ditutup! Persebaya Surabaya Ambil Langkah Tegas Usai Insiden Panas di Stadion - Image
Sepak Bola Indonesia

Tribun Utara Gelora Bung Tomo Ditutup! Persebaya Surabaya Ambil Langkah Tegas Usai Insiden Panas di Stadion

06 Maret 2026, 04.28 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

