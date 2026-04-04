Moch. Rizky Pratama Putra
04 April 2026, 16.01 WIB

Tampil Lepas dan Berani Ambil Risiko! Resep Persija Jakarta Libas Perlawanan Bhayangkara FC Demi Jakmania

Pemain Persija Jakarta berlatih intens jelang laga tandang melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC di Lampung. (Dok. Persija)

JawaPos.com — Persija Jakarta menatap laga pekan ke-26 Super League 2025/2026 dengan satu tekad yang tak bisa ditawar. Macan Kemayoran ingin kembali menggigit setelah dua laga terakhir hanya berakhir imbang.

Ujian berikutnya datang saat menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Minggu (5/4/2026) pukul 15.30 WIB.

Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa, tetapi momentum penting untuk mengembalikan mental pemenang.

Situasi dua hasil seri sebelumnya jelas meninggalkan ganjalan bagi Persija Jakarta. Tim ibu kota itu kini dituntut tampil lebih tajam dan berani agar tak kembali kehilangan poin.

Manajer tim, Ardhi Tjahjoko, memastikan kondisi tim dalam keadaan siap tempur. Ia melihat ada energi positif yang terus tumbuh dalam sesi latihan jelang laga krusial ini.

“Dua hasil terakhir tentu menjadi catatan bagi kami. Kami ingin segera kembali ke jalur kemenangan. Saya melihat semangat dan komitmen para pemain sangat baik dalam persiapan menuju pertandingan ini,” ujar Ardhi.

Evaluasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari lini belakang hingga penyelesaian akhir yang dinilai belum maksimal.

Persija Jakarta tidak ingin mengulang kesalahan yang sama saat peluang sudah tercipta, tetapi gagal dikonversi menjadi gol.

Lebih dari sekadar taktik, Ardhi menekankan pentingnya mental bermain di laga ini. Ia meminta para pemain tampil lepas tanpa tekanan, namun tetap penuh tanggung jawab.

“Kami percaya dengan kualitas yang dimiliki tim ini. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana para pemain bisa tampil lepas, fokus, dan berani mengambil tanggung jawab di setiap momen pertandingan. Berikan yang terbaik untuk tim dan untuk Jakmania yang selalu mendukung,” ucapnya.

