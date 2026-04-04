Taufiq Ardyansyah
04 April 2026, 20.21 WIB

Pratama Arhan Lulus S-1 di Universitas Dian Nuswantoro! Bek Timnas Indonesia Berencana Lanjut S-2

Bek Indonesia Pratama Arhan. (Dok. Bkk United)

JawaPos.com - Bek Tim Nasional Indonesia, Pratama Arhan, telah menyelesaikan pendidikan di Universitas Dian Nuswantoro (Udinus), Semarang. Bahkan, Arhan menjadi lulusan pertama Udinus yang menggunakan sistem ijazah berbasis blockchain. Blockchain adalah teknologi yang mampu menjawab tantangan pemalsuan dokumen.

Dalam sidang skripsinya yang digelar Rabu (1/4), mahasiswa Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu mengaku sempat merasa tegang.

"Sebelum mulai sempat deg-degan. Namun, sekarang sudah selesai dan saya sangat senang," ujar Arhan, dilansir Antara.

Mantan pemain Tokyo Verdy itu mengangkat topik yang relevan dengan dunia sepak bola. Ia meneliti peran brand ambassador dan pemasaran media sosial terhadap penjualan sepatu sepak bola Mizuno. Pemilihan topik tersebut tidak lepas dari pengalamannya sebagai atlet sekaligus figur publik. Arhan juga diketahui menjadi brand ambassador dalam industri olahraga.

Dalam proses penyusunan skripsi, Arhan mengaku mendapat banyak dukungan, baik dari dosen pembimbing maupun rekan-rekannya di lingkungan kampus. Lalu, apa langkah Arhan setelah ini?

Mantan pemain PSIS Semarang itu menyatakan ingin melanjutkan studi ke jenjang S-2. Menurutnya, pendidikan akan menjadi bekal penting di masa mendatang. "Saya berencana mengambil S-2 di Udinus. Kemungkinan mengambil Ilmu Komunikasi," katanya.

