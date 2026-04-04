Ali Mahrus, Bagus Putra Pamungkas
04 April 2026, 20.17 WIB

Jelang Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang, Bernardo Tavares Pusing Pemain Lebih Sering Pemulihan daripada Latihan

Bernardo Tavares. (Dok. Persebaya X) - Image

Bernardo Tavares. (Dok. Persebaya X)

JawaPos.com - Bulan ini menjadi periode krusial bagi Persebaya Surabaya. Tak hanya karena jadwal padat, tapi juga kondisi tim yang belum sepenuhnya ideal.

Pelatih Bernardo Tavares mengakui bahwa kebugaran tim saat ini masih jauh dari harapan. Beberapa pemain masih cedera, bahkan beberapa di antaranya baru kembali menjalani latihan.

Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi tim pelatih. Bersama tim medis, mereka kini fokus mempercepat proses pemulihan pemain agar bisa kembali berkontribusi secara optimal.

“Kami bekerja sama dengan departemen medis untuk memperbaiki kondisi ini. Tidak masuk akal jika klub membayar pemain, tetapi mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk pemulihan daripada latihan,” tutur Bernardo Tavares seperti dilansir website I.League (2/4).

Selain persoalan kebugaran, jadwal pertandingan yang padat pada April juga menambah beban tim. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Persebaya harus menjalani 5 laga penting melawan tim-tim kuat.

Mereka akan menghadapi Persita Tangerang, Persija Jakarta, Madura United FC, Malut United FC, hingga laga sarat gengsi melawan Arema FC.

Bagi pelatih asal Portugal itu, kombinasi antara jadwal padat dan kedalaman skuad yang terbatas menjadi tantangan terbesar saat ini.

“Ini menjadi masalah bagi kami karena skuad tidak terlalu dalam dan banyak pemain yang cedera. Itu adalah tantangan utama,” kata mantan pelatih PSM Makassar itu.

