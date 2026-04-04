Ardha Ihsan Asy'Ari
04 April 2026, 21.54 WIB

Persib Bandung Lontarkan Perang Urat Saraf, Percaya Diri Punya Pertahanan Lebih Baik dari Semen Padang!

Bek Persib, Julio Cesar (kiri) siap habis-habisan mengawal pertahanan timnya saat menghadapi Semen Padang. (Istimewa)

JawaPos.com - Kondisi Persib Bandung dan Semen Padang sementara ini bak bumi dengan langit. Persib kini menduduki puncak klasemen, sedangkan lawannya terjerembab di posisi 19. Keduanya akan bersua di Stadion Haji Agus Salim Padang besok, Minggu (5/4).

Tentu saja Persib lebih diunggulkan pada laga ini meski harus bertandang ke Padang. Seakan ingin melontarkan perang urat saraf, bek Maung Bandung, Julio Cesar dengan percaya diri menyatakan bahwa timnya sangat kuat di sektor pertahanan.

Apalagi kiper mereka, yaitu Teja Paku alam memegang rekor sebagai penjaga gawang dengan jumlah clean sheet terbanyak musim ini, yaitu belum kebobolaan dalam 15 pertandingan hinggapekan ke-25.

“Lini belakang kami sangat tangguh, Pato (Matricardi), Barba bermain sangat baik. Ada Dion (Markx) juga bersama kami, Teja juga luar biasa. Saat saya tampil, saya bisa membantu tim, juga kami memiliki dua bek sayap yang sangat bagus,” tegas Julio Cesar seperti dikutip dari ILeague.

Apa yang digembar-gemborkanbek asal Brasil itu memang tak salah. Jika sejauh ini, Semen Padang sudah kemasukan 21 gol, Maung Bandung malah menjadi tim yang paling sedikit kebobolan, yaitu baru kemasukan 14 gol! Rekor tersebut juga menjadi kekuatan Persib karena musim ini produktivitas gol mereka tidak terlalu bombastis.

Meski jarang menang dengan skor telak, Cesar tetap memuji kinerja rekan-rekan setimnya ddi sektor penyerangan, seperti Uilliam Baros serta Ramon Tanque yang ia anggap tetap menunjukkan permainan fantastis karena turut membantu pertahanan.

“Saya pikir kita melakukannya dengan sangat baik. Penyerang kami juga, Barros bermain dengan sangat bagus, seperti seorang bek ketika membantu kami, Ramon juga, semuanya melakukan pekerjaan yang baik,” imbuhnya.

Kini dengan sembilan pertandingan tersisa, Cesar menganggap itu merupakan laga final, karena jika terpeleset, maka posisi mereka di peringkat teratas bisa saja tergeser oleh rival-rivalnya seperti Borneo FC dan Persija Jakarta.

“Kami punya sembilan laga final dan sekarang kami fokus dulu untuk menghadapi Semen Padang. Kami harus menghadapinya step by step,” tegasnya lagi.

Sementara itu, rekan Julio Cesar di sektor pertahanan yaitu kiper Teja Paku Alam mengaku siap untuk mengalahkan Tim Kabau Sirah, meski tim tersebut merupakan mantan klub yang pernah membesarkan Teja.

