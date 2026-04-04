Andre Rizal Hanafi
04 April 2026, 21.41 WIB

Meski Dihantui Cedera, Persiraja Siap Tumbangkan Sumsel United di Kandang

Persiraja Banda Aceh menjamu Sumsel United pada putaran ketiga Pegadaian Championship 2025/26 itu digelar di Stadion H. Dimurthala, Sabtu (4/4) malam. (Istimewa)

JawaPos.com–Persiraja Banda Aceh menghadapi laga penting saat menjamu Sumsel United. Lanjutan putaran ketiga Pegadaian Championship 2025/26 itu digelar di Stadion H. Dimurthala, Sabtu (4/4) malam.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Laskar Rencong untuk memperbaiki posisi sekaligus menjaga peluang menembus tiga besar klasemen. Meski bermain di kandang sendiri, Persiraja tidak datang dengan kondisi sepenuhnya ideal.

Sejumlah pemain inti masih dalam tahap pemulihan cedera. Nama-nama seperti Flynn Connor, Juan Mera, Omid Popalzay, dan Fitra Ridwan masih terus dipantau tim pelatih jelang laga.

Pelatih Persiraja Jaya Hartono mengakui kondisi tersebut namun tetap menunjukkan optimisme. Dia menyebut para pemain tersebut sudah mulai kembali ke kondisi yang cukup baik dan berpeluang diturunkan, meski belum sepenuhnya bugar.

”Kondisi mereka memang belum 100 persen, tapi sudah siap diturunkan. Nanti kami lihat lagi dalam sesi latihan terakhir,” ujar Jaya dikutip dari ileague.id.

Untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, tim pelatih juga telah menyiapkan beberapa opsi alternatif. Namun, fokus utama tetap pada memaksimalkan pemain yang berada dalam kondisi paling siap untuk tampil.

Dari sisi strategi, Persiraja kemungkinan tidak akan melakukan perubahan besar. Pola permainan yang digunakan saat menghadapi Sriwijaya FC pada laga sebelumnya diprediksi kembali diterapkan, dengan beberapa penyesuaian sesuai kebutuhan di lapangan.

Jaya juga mengingatkan anak asuhnya untuk tetap waspada terhadap kekuatan lawan. Sumsel United saat ini berada di posisi yang lebih baik di klasemen, sehingga tidak bisa dipandang sebelah mata.

”Yang harus diwaspadai, posisi mereka saat ini ada di atas kita. Tapi kami bermain di kandang sendiri, itu harus jadi keuntungan,” tegas Jaya Hartono.

