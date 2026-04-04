Meski Juru Kunci, Persipal FC Percaya Diri Lawan PSS Sleman di Maguwoharjo

JawaPos.com–Persipal FC akan menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas PSS Sleman pada pekan ke-23 Pegadaian Championship 2025/26. Laga di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (4/4) pukul 15.30 WIB itu mempertemukan dua tim dengan kondisi yang sangat berbeda di klasemen.

PSS Sleman saat ini kokoh di puncak klasemen Grup 2 dengan raihan 46 poin. Sementara itu, Persipal FC masih terjebak di dasar klasemen dengan koleksi tujuh poin dari 22 pertandingan.

Catatan tersebut belum menunjukkan hasil positif, karena Laskar Tadulako belum meraih satu pun kemenangan musim ini. Meski begitu, pelatih Persipal FC Andhika Mulia memastikan timnya tidak datang dengan rasa takut.

Dia menyadari kualitas lawan berada di atas timnya, tetapi hal itu tidak mengurangi semangat bertanding para pemain. Menurut Andhika, Persipal sudah memiliki gambaran kekuatan PSS karena ini bukan kali pertama mereka bermain di Sleman.

Pengalaman sebelumnya menjadi modal penting untuk menghadapi tekanan di laga nanti. Dia menegaskan, timnya akan bermain lebih lepas tanpa beban. Dengan kondisi klasemen saat ini, Persipal justru ingin memanfaatkan situasi tersebut untuk tampil lebih berani dan tidak ragu mengambil risiko di lapangan.

Selain itu, persiapan tim disebut lebih baik dibandingkan laga-laga sebelumnya. Persipal memiliki waktu lebih panjang untuk beradaptasi di Sleman, sehingga kondisi fisik dan mental pemain dinilai lebih siap.

”Kita memang kalah di banyak aspek dari PSS, tapi itu tidak membuat kita menyerah. Justru ini jadi motivasi tambahan untuk pemain,” ujar Andhika dikutip dari ileague.id.

Faktor lain yang menjadi perhatian adalah atmosfer Stadion Maguwoharjo yang dikenal penuh dengan dukungan suporter fanatik PSS Sleman. Namun, hal tersebut tidak dianggap sebagai tekanan semata, melainkan juga sumber motivasi bagi pemain Persipal.