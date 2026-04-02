Riko Simanjuntak Punya Mimpi Bersama PSS Sleman, Wajib Promosi ke Super League!

JawaPos.com - Hasil imbang 1-1 yang diraih PSS Sleman saat menghadapi Kendal Tornado FC pada pekan ke-22 Championship 2025/2026 membuat persaingan menuju tiket promosi semakin memanas.

Tambahan satu poin memang menjaga posisi tim tetap kompetitif, namun tekanan dari para rival terus meningkat seiring hasil positif yang diraih tim lain.

Di pekan yang sama, Persipura Jayapura sukses meraih kemenangan saat menjamu Deltras FC. Sementara itu, PS Barito Putera juga masih menjaga asa untuk ikut dalam perburuan tiket promosi ke Liga 1 atau Super League musim depan.

Situasi ini membuat setiap pertandingan yang tersisa menjadi sangat krusial bagi seluruh kontestan di papan atas.

Gelandang PSS, Riko Simanjuntak, menilai ketatnya persaingan justru menjadi dorongan tambahan bagi timnya untuk tampil lebih konsisten.

Ia menegaskan satu poin dari laga tandang tetap memiliki arti penting dalam menjaga peluang.

“Kita tahu persaingan di klasemen semakin ketat. Hari ini kita dapat satu poin dan itu tentu memberikan motivasi juga,” ujarnya usai pertandingan dikutip dari pssleman.id.

PSS kini dihadapkan pada laga penting berikutnya, yakni menjamu Persipal FC di Stadion Maguwoharjo pada pekan ke-23.