Andre Rizal Hanafi
03 April 2026, 03.52 WIB

Riko Simanjuntak Punya Mimpi Bersama PSS Sleman, Wajib Promosi ke Super League!

Pemain PSS Sleman Riko Simanjuntak. (Istiimewa)

JawaPos.com - Hasil imbang 1-1 yang diraih PSS Sleman saat menghadapi Kendal Tornado FC pada pekan ke-22 Championship 2025/2026 membuat persaingan menuju tiket promosi semakin memanas.

Tambahan satu poin memang menjaga posisi tim tetap kompetitif, namun tekanan dari para rival terus meningkat seiring hasil positif yang diraih tim lain.

Di pekan yang sama, Persipura Jayapura sukses meraih kemenangan saat menjamu Deltras FC. Sementara itu, PS Barito Putera juga masih menjaga asa untuk ikut dalam perburuan tiket promosi ke Liga 1 atau Super League musim depan.

Situasi ini membuat setiap pertandingan yang tersisa menjadi sangat krusial bagi seluruh kontestan di papan atas.

Gelandang PSS, Riko Simanjuntak, menilai ketatnya persaingan justru menjadi dorongan tambahan bagi timnya untuk tampil lebih konsisten.

Ia menegaskan satu poin dari laga tandang tetap memiliki arti penting dalam menjaga peluang.

“Kita tahu persaingan di klasemen semakin ketat. Hari ini kita dapat satu poin dan itu tentu memberikan motivasi juga,” ujarnya usai pertandingan dikutip dari pssleman.id.

PSS kini dihadapkan pada laga penting berikutnya, yakni menjamu Persipal FC di Stadion Maguwoharjo pada pekan ke-23.

Bermain di kandang sendiri menjadi momentum yang harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mengamankan poin penuh.

Artikel Terkait
PSS Sleman Bidik Sapu Bersih 5 Laga Sisa, Ansyari Lubis Ingatkan Pentingnya Konsistensi - Image
Sepak Bola Indonesia

PSS Sleman Bidik Sapu Bersih 5 Laga Sisa, Ansyari Lubis Ingatkan Pentingnya Konsistensi

03 April 2026, 03.45 WIB

Persaingan Ketat Menuju BRI Super League, PSS Sleman Andalkan Kombinasi Ideal Tim - Image
Sepak Bola Indonesia

Persaingan Ketat Menuju BRI Super League, PSS Sleman Andalkan Kombinasi Ideal Tim

31 Maret 2026, 21.51 WIB

Patrick Cruz Kembali, Kendal Tornado Siap Hadapi PSS Sleman demi Menjaga Asa Promosi - Image
Sepak Bola Indonesia

Patrick Cruz Kembali, Kendal Tornado Siap Hadapi PSS Sleman demi Menjaga Asa Promosi

28 Maret 2026, 15.25 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

