Patrick Cruz Kembali, Kendal Tornado Siap Hadapi PSS Sleman demi Menjaga Asa Promosi

JawaPos.com - Kendal Tornado FC bersiap menghadapi salah satu laga krusial musim ini saat berjumpa PSS Sleman dalam lanjutan Championship 2025/2026.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Sriwedari, Solo, Minggu (29/3/2026) malam.

Striker andalan Kendal Tornado FC, Patrick Cruz, memastikan timnya dalam kondisi siap tempur. Ia menegaskan seluruh pemain telah menjalani persiapan maksimal usai laga sebelumnya melawan Persipura Jayapura.

“Persiapan kami sangat bagus. Sejak pertandingan terakhir, tim bekerja sangat keras untuk laga ini,” ujar pemain asal Brasil itu, Jumat (27/3/2026).

Patrick Cruz sebelumnya harus absen saat menghadapi Persipura karena hukuman kartu. Namun, penyerang berusia produktif tersebut kembali tersedia dan siap memberikan kontribusi penuh di lini depan.

Laga melawan PSS Sleman diprediksi berlangsung ketat. Pasalnya, tim berjuluk Laskar Sembada saat ini berada di puncak klasemen sementara dan menunjukkan performa konsisten sepanjang musim.

Situasi ini membuat pertandingan semakin penting bagi kedua tim, terutama dalam perebutan tiket promosi ke Super League.

Menurut Patrick, hasil pertandingan nanti akan sangat berpengaruh terhadap posisi klasemen, khususnya di papan atas.

Ia menilai kemenangan akan menjadi langkah besar bagi tim mana pun yang mampu mengamankan tiga poin.

“Siapa pun yang menang akan mendapat langkah besar menuju Liga 1. Laga ini sangat penting, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi mereka,” jelasnya.

Penyerang yang telah mencatatkan 11 gol dan lima assist musim ini itu juga menyoroti faktor penentu dalam pertandingan nanti. Ia menyebut detail kecil di lapangan bisa menjadi pembeda hasil akhir.

Baik Kendal Tornado FC maupun PSS Sleman dikenal memiliki pertahanan solid serta kemampuan serangan balik yang cepat.