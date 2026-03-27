Andre Rizal Hanafi
27 Maret 2026, 15.29 WIB

Jaga Asa Promosi, Kendal Tornado FC Bidik Kemenangan Penting atas PSS Sleman

Kendal Tornado FC. (Istimewa)

JawaPos.com - Kendal Tornado FC bersiap menghadapi laga krusial saat bertemu PSS Sleman dalam lanjutan Grup Timur Championship 2025/2026. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Sriwedari, Solo, Minggu (29/3/2026) malam.

Laga tersebut menjadi momen penting bagi Laskar Badai Pantura untuk menjaga peluang promosi. Saat ini, Kendal Tornado FC menempati posisi ketiga klasemen sementara dengan raihan 40 poin, terpaut lima angka dari PSS Sleman yang berada di atasnya.

Modal positif dibawa tim tuan rumah setelah mencatat enam pertandingan beruntun tanpa kekalahan. Dalam periode tersebut, Kendal Tornado FC sukses mengamankan empat kemenangan dan dua hasil imbang. Tren ini menjadi bekal berharga untuk menghadapi salah satu rival terkuat di grup.

Gelandang Kendal Tornado FC, Gufroni Al Maruf, menegaskan bahwa timnya siap tampil maksimal demi meraih tiga poin. Ia menyebut pertandingan ini sebagai salah satu penentu langkah tim ke depan.

“Ini laga penting untuk kami menangkan. Kami ingin melanjutkan tren positif dan tetap bersaing di papan atas,” ujarnya, Kamis (26/3/2026).

Gufroni yang telah mencatatkan dua gol dan satu assist musim ini juga memastikan bahwa kondisi tim dalam keadaan siap tempur.

Ia menilai seluruh pemain memiliki motivasi tinggi untuk memberikan hasil terbaik di hadapan pendukung sendiri.

Menurutnya, menghadapi PSS Sleman bukan perkara mudah. Namun, tantangan tersebut justru menjadi dorongan tambahan bagi tim untuk tampil lebih disiplin dan fokus sepanjang pertandingan.

“Kami harus kerja keras, tetap fokus, dan memaksimalkan setiap peluang, terutama saat bermain di kandang,” tambahnya.

Sementara itu, penjaga gawang Try Hamdani Goentara memprediksi pertandingan akan berlangsung ketat. Ia menilai kedua tim sama-sama memiliki kepentingan besar untuk meraih kemenangan.

“Pasti akan jadi laga yang tidak mudah. Mereka juga ingin menang untuk menjaga posisi di klasemen, sama seperti kami,” kata Try.

Meski demikian, kemenangan 2-1 pada pertemuan sebelumnya menjadi suntikan motivasi tambahan bagi Kendal Tornado FC. Hasil tersebut membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dan bahkan mengalahkan PSS Sleman.

Editor: Edi Yulianto
Artikel Terkait
Tanpa Pemain Overweight, Kendal Tornado FC Siap Tempur Hadapi PSS Sleman - Image
Sepak Bola Indonesia

Tanpa Pemain Overweight, Kendal Tornado FC Siap Tempur Hadapi PSS Sleman

26 Maret 2026, 16.24 WIB

PSS Sleman Lebih Pilih Game Internal ketimbang Uji Coba, Pieter Huistra Matangkan Skuad Jelang Ladeni Kendal Tornado FC - Image
Sepak Bola Indonesia

PSS Sleman Lebih Pilih Game Internal ketimbang Uji Coba, Pieter Huistra Matangkan Skuad Jelang Ladeni Kendal Tornado FC

26 Maret 2026, 03.12 WIB

Usai Libur Lebaran, Kendal Tornado Langsung Gas Pol Siap Hadapi PSS Sleman - Image
Sepak Bola Indonesia

Usai Libur Lebaran, Kendal Tornado Langsung Gas Pol Siap Hadapi PSS Sleman

24 Maret 2026, 04.48 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

