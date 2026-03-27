Jaga Asa Promosi, Kendal Tornado FC Bidik Kemenangan Penting atas PSS Sleman

JawaPos.com - Kendal Tornado FC bersiap menghadapi laga krusial saat bertemu PSS Sleman dalam lanjutan Grup Timur Championship 2025/2026. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Sriwedari, Solo, Minggu (29/3/2026) malam.

Laga tersebut menjadi momen penting bagi Laskar Badai Pantura untuk menjaga peluang promosi. Saat ini, Kendal Tornado FC menempati posisi ketiga klasemen sementara dengan raihan 40 poin, terpaut lima angka dari PSS Sleman yang berada di atasnya.

Modal positif dibawa tim tuan rumah setelah mencatat enam pertandingan beruntun tanpa kekalahan. Dalam periode tersebut, Kendal Tornado FC sukses mengamankan empat kemenangan dan dua hasil imbang. Tren ini menjadi bekal berharga untuk menghadapi salah satu rival terkuat di grup.

Gelandang Kendal Tornado FC, Gufroni Al Maruf, menegaskan bahwa timnya siap tampil maksimal demi meraih tiga poin. Ia menyebut pertandingan ini sebagai salah satu penentu langkah tim ke depan.

“Ini laga penting untuk kami menangkan. Kami ingin melanjutkan tren positif dan tetap bersaing di papan atas,” ujarnya, Kamis (26/3/2026).

Gufroni yang telah mencatatkan dua gol dan satu assist musim ini juga memastikan bahwa kondisi tim dalam keadaan siap tempur.

Ia menilai seluruh pemain memiliki motivasi tinggi untuk memberikan hasil terbaik di hadapan pendukung sendiri.

Menurutnya, menghadapi PSS Sleman bukan perkara mudah. Namun, tantangan tersebut justru menjadi dorongan tambahan bagi tim untuk tampil lebih disiplin dan fokus sepanjang pertandingan.

“Kami harus kerja keras, tetap fokus, dan memaksimalkan setiap peluang, terutama saat bermain di kandang,” tambahnya.

Sementara itu, penjaga gawang Try Hamdani Goentara memprediksi pertandingan akan berlangsung ketat. Ia menilai kedua tim sama-sama memiliki kepentingan besar untuk meraih kemenangan.

“Pasti akan jadi laga yang tidak mudah. Mereka juga ingin menang untuk menjaga posisi di klasemen, sama seperti kami,” kata Try.