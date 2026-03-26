Andre Rizal Hanafi
26 Maret 2026, 16.24 WIB

Tanpa Pemain Overweight, Kendal Tornado FC Siap Tempur Hadapi PSS Sleman

Kendal Tornado FC. (Istimewa)

JawaPos.com - Kendal Tornado FC langsung tancap gas setelah menjalani libur Lebaran selama kurang lebih sepekan. 

Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu kembali menggelar latihan pada Senin (23/3) sebagai bagian dari persiapan menghadapi laga pekan ke-22 Championship 2025/2026.

Pelatih Stefan Keeltjes mengaku puas dengan kondisi para pemainnya saat kembali berkumpul. Ia menyebut tidak ada satu pun pemain yang mengalami kelebihan berat badan, sebuah indikator bahwa skuadnya tetap disiplin menjalankan program selama masa libur.

“Artinya semua pemain disiplin menjalankan program pelatih. Mereka juga tidak ada penurunan performa setelah libur,” ujar Stefan dikutip dari ileague.id.

Kondisi tersebut menjadi modal penting bagi tim untuk langsung menjalani latihan intensif tanpa perlu adaptasi ulang yang panjang. 

Dalam sesi latihan perdana, pemain difokuskan pada menu conditioning running dan gym untuk mengembalikan ritme fisik sebelum masuk ke tahap berikutnya.

Stefan memastikan bahwa dalam beberapa hari ke depan, timnya akan mulai menjalani latihan teknik dan taktikal. 

Hal itu dilakukan agar para pemain lebih siap menghadapi karakter permainan PSS Sleman yang dinilai sebagai salah satu tim kuat di kompetisi musim ini.

“Kita punya lima kali latihan sebelum lawan Sleman. Jadi anak-anak sudah tahu masuk latihan hari ini langsung tancap gas,” tegasnya.

Laga melawan PSS Sleman dijadwalkan berlangsung di Stadion Sriwedari, Solo, pada Minggu (29/3). Kendal Tornado FC memiliki waktu sekitar lima hari latihan ditambah official training untuk mematangkan strategi.

Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit. Pasalnya, PSS saat ini memimpin klasemen sementara Grup Timur dengan koleksi 45 poin. Sementara Kendal Tornado FC membuntuti di posisi ketiga dengan 40 poin.

Stefan menyadari lawan yang akan dihadapi memiliki persiapan yang tidak kalah serius. Namun, ia menegaskan timnya memiliki ambisi besar untuk meraih kemenangan di kandang.

Editor: Edi Yulianto
