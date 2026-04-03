Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
03 April 2026, 20.11 WIB

Kuota Tiket Terbatas, Suporter PSS Sleman Diminta Patuhi Aturan Komdis saat Laga

Ilustrasi Brigata Curva Sud. (Istimewa) - Image

Ilustrasi Brigata Curva Sud. (Istimewa)

JawaPos.com–PSS Sleman bakal menjamu Persipal FC pada laga pekan ke-23 Pegadaian Championship 2025/26 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (4/4). Untuk memastikan pertandingan berjalan lancar, Panitia Pelaksana (Panpel) PSS Sleman terus mematangkan segala persiapan, mulai dari aspek teknis hingga pengamanan.

Ketua Panpel PSS Sleman Ariono menyampaikan, kuota tiket untuk pertandingan ini ditetapkan sebanyak 7.000. Kebijakan ini diambil setelah mempertimbangkan faktor teknis penyelenggaraan dan aspek keamanan agar laga dapat berlangsung kondusif.

”Kuota tiket yang kami siapkan untuk pertandingan PSS Sleman melawan Persipal FC sebanyak 7.000 tiket. Jumlah ini sudah melalui pertimbangan dari sisi teknis penyelenggaraan, pengamanan, serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar pertandingan berjalan lancar dan kondusif,” kata Ariono dikutip dari ileague.id.

Selain itu, kuota ini juga menjadi penyesuaian karena PSS Sleman masih menjalani sanksi penutupan sebagian tribun stadion, yakni tribun Utara dan Selatan, selama empat pertandingan kandang.  Dengan adanya pembatasan ini, jumlah penonton yang dapat hadir harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Executive Representative PSS Sleman Vita Subiyakti menegaskan, penerapan kuota ini bukan hanya soal sanksi. Tapi juga bagian dari komitmen klub dalam menjaga atmosfer pertandingan tetap aman, nyaman, dan menyenangkan bagi suporter yang hadir.

”PSS Sleman mendukung penuh keputusan kuota 7.000 tiket untuk laga ini. Kami ingin pertandingan dapat berjalan dengan suasana yang nyaman, aman, dan tetap memberikan pengalaman terbaik bagi para pendukung yang hadir langsung di stadion,” ujar Vita Subiyakti.

Vita juga mengingatkan para suporter yang hadir agar mematuhi ketentuan sanksi Komdis, termasuk larangan menggunakan atribut PSS selama laga berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar pertandingan tetap berjalan tertib dan tidak mengganggu jalannya laga.

Saat ini, PSS Sleman menempati puncak klasemen sementara Grup 2 atau Grup Timur dengan koleksi 46 poin. Dengan dukungan suporter yang hadir, tim berjuluk Super Elja ini diharapkan mampu mempertahankan performa terbaiknya menghadapi Persipal FC.

Pertandingan ini menjadi momen penting bagi PSS Sleman untuk mengukuhkan posisinya di puncak klasemen, sekaligus menjaga rekor kemenangan di kandang sendiri. Dengan persiapan matang dan pengaturan kuota yang ketat, Panpel memastikan laga akan berlangsung aman, nyaman, dan tetap meriah bagi semua pihak yang hadir.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore