Moch. Rizky Pratama Putra
03 April 2026, 18.47 WIB

Malut United Menggila! Cetak 13 Gol dalam 5 Laga, Arema FC Terancam Jadi Korban di Kanjuruhan

Selebrasi pemain Malut United usai mencetak gol, menunjukkan ketajaman lini depan jelang lawan Arema FC. (Malut United)

 

JawaPos.com–Malut United FC menganggap laga tandang lanjutan Super League 2025/2026 bukan sekadar pertandingan biasa. Menghadapi Arema FC di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Jumat (3/4) sore, tim tamu datang dengan kepercayaan diri tinggi dan misi besar mencuri poin.

Di balik persiapan matang, terselip sikap hormat sekaligus tekad kuat dari skuad Malut United FC. Mereka sadar laga super league ini akan menjadi ujian serius, terutama menghadapi tekanan publik tuan rumah Arema FC yang selalu dikenal militan.

Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi kedua tim dengan ambisi berbeda di papan klasemen. Arema FC berusaha bangkit, sementara Malut United FC ingin terus menjaga posisi di papan atas klasemen sementara super league.

Menariknya, Malut United FC memiliki dua modal kuat yang membuat mereka begitu percaya diri. Performa tajam lini depan menjadi senjata utama yang siap mengancam pertahanan tuan rumah.

Dalam lima pertandingan terakhir, Malut United FC sukses mencetak total 13 gol. Catatan itu menunjukkan konsistensi dan efektivitas serangan yang sulit dibendung lawan.

Selain itu, sosok David Silva juga menjadi ancaman nyata di lini depan. Penyerang andalan tersebut kini memimpin daftar top skor kompetisi dengan koleksi 15 gol.

Produktivitas tinggi ini tentu menjadi sinyal bahaya bagi Arema FC. Apalagi lini belakang tuan rumah sedang dalam sorotan setelah beberapa kali kehilangan konsentrasi di momen krusial.

Meski demikian, pelatih kepala Malut United FC, Hendri Susilo, tetap menunjukkan sikap realistis. Dia menegaskan kekuatan Arema FC tidak bisa dipandang sebelah mata dalam kondisi apa pun.

“Kami akan tetap berjuang untuk mendapatkan poin di sini,” kata Hendri Susilo.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
