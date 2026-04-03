Malut United Bidik Poin di Kanjuruhan, Hendri Susilo: Tetap Waspadai Hadapi Arema FC yang Terluka

JawaPos.com–Malut United datang ke Malang dengan satu tujuan jelas, membawa pulang hasil positif. Pelatih kepala Hendri Susilo menegaskan timnya tidak ingin sekadar tampil, tetapi juga berjuang maksimal saat menghadapi Arema FC pada pekan ke-26 BRI Super League 2025/2026.

Pertandingan Malut United lawan Arema FC akan berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Jumat (3/4). Laga tersebut menjadi momen kembalinya kompetisi super league setelah jeda Idul Fitri, sekaligus ujian konsistensi bagi Malut United yang sedang bersaing di papan atas.

”Kami datang untuk meraih hasil terbaik. Arema FC tetap tim yang bagus, meski tidak diperkuat beberapa pemain asing,” ujar pelatih Malut United Hendri Susilo dalam konferensi pers dikutip dari malutunitedfc.com.

Persiapan Malut United terbilang cukup matang. Tim berjuluk Laskar Kie Raha itu menggelar pemusatan latihan di Jogjakarta selama sepekan usai libur.

Hendri menilai waktu tersebut cukup untuk mengembalikan fokus dan kebugaran pemain. Di klasemen sementara, Malut United berada di posisi keempat dengan 45 poin.

Catatan tandang mereka juga cukup impresif. Dari sejumlah laga away, mereka mengumpulkan 21 poin, menyamai torehan Bali United. Selain itu, lini pertahanan mereka termasuk solid dengan hanya 13 kebobolan saat bermain di luar kandang.

Di sisi lain, Arema FC sedang berada dalam situasi kurang ideal. Tim asuhan Marquinhos Santos belum menemukan performa terbaik setelah menelan tiga kekalahan beruntun. Selain itu, beberapa pemain asing dipastikan absen karena akumulasi kartu.

Meski demikian, Hendri menolak menganggap enteng lawan. Menurut dia, kondisi tersebut justru bisa membuat Arema tampil lebih termotivasi.