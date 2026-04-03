Arema FC vs Malut United: Gustavo Franca dan Tyronne del Pino Bakal Adu Kreativitas di Lini Tengah

JawaPos.com–Arema FC akan menghadapi salah satu tim kuat Malut United di pekan ke-26 Super League. Laga tersebut bakal dimainkan di Stadion Kanjuruhan, Jumat (3/4) pukul 15.30 WIB.

Adu kreativitas diprediksi bakal tersaji pada laga Arema FC melawan Malut United di super league. Mereka adalah Gustavo Franca dan Tyronne del Pino yang mengisi posisi yang sama sebagai gelandang serang.

Gustavo Franca menjadi salah satu kekuatan baru Arema FC sejak didatangkan dari Persija Jakarta. Hingga pekan ke-25 super league, dia telah mencetak satu gol dan dua assist dari delapan pertandingan.

Meski Arema FC kalah dari Bhayangkara FC, Gustavo Franca tetap menampilkan permainan yang cukup baik di laga tersebut. Sebagai gelandang serang, dia membantu lini penyerangan dengan sangat baik.

Melihat statistik permainannya dari laman resmi I League, pemain asal Brasil tersebut melepaskan dua tendangan ke arah gawang. Selain itu, Gustavo Franca juga menciptakan satu kreasi peluang di laga kekalahan melawan Bhayangkara FC.

Di sisi Malut United, ada Tyronne del Pino yang menjadi gelandang serang andalan. Sembilan gol dan sembilan assist menjadi bukti ketajaman dan kreativitas dari pemain asal Spanyol tersebut.

Pada laga imbang melawan PSM Makassar, Tyronne berhasil mencetak satu gol. Meskipun di laga tersebut, pemain 35 tahun itu tidak mampu menciptakan kreasi peluang atau assist.