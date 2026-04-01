Menuju Piala AFF 2026, Timnas Indonesia Bidik Dua Uji Coba Penting di FIFA Matchday di Juni

JawaPos.com–Timnas Indonesia dipastikan akan kembali menjalani agenda internasional dalam kalender FIFA Matchday pada 1–9 Juni 2026. Pada periode tersebut, Skuad Garuda mendapat kesempatan melakoni dua pertandingan uji coba sebagai bagian dari program pengembangan tim.

Hingga saat ini, calon lawan yang akan dihadapi masih belum ditentukan. Proses penentuan lawan dilakukan melalui koordinasi internal antara PSSI, Badan Tim Nasional (BTN), serta tim pelatih demi memastikan kesiapan tim secara menyeluruh.

Langkah ini menjadi penting karena pemilihan lawan akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pertandingan yang dijalani Timnas Indonesia. Uji coba tidak hanya dimanfaatkan untuk meraih hasil, tetapi juga sebagai sarana evaluasi performa pemain dan penerapan strategi.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman diperkirakan akan mulai mempersiapkan tim sejak Mei 2026. Persiapan lebih awal dibutuhkan agar para pemain dapat beradaptasi dengan sistem permainan serta membangun kekompakan.

FIFA Matchday kali ini memiliki arti penting karena menjadi bagian dari persiapan menuju Piala AFF 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Juli hingga Agustus. Dua laga uji coba akan dimanfaatkan untuk menguji komposisi pemain, termasuk kemungkinan rotasi dan pematangan taktik.

Selain itu, agenda internasional yang konsisten juga menjadi indikator bahwa program pembinaan sepak bola nasional berjalan berkesinambungan. Aktivitas yang padat memberikan kesempatan lebih luas bagi pemain untuk merasakan atmosfer pertandingan internasional.

Tidak hanya tim putra, perhatian juga diberikan kepada timnas putri Indonesia yang akan tampil di FIFA Series Putri 2026 di Thailand pada pertengahan April. Keikutsertaan tersebut menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola wanita nasional di level internasional.

Dengan jadwal yang sudah ditetapkan, fokus kini tertuju pada kesiapan tim dan penentuan lawan yang ideal. Pemilihan lawan yang tepat diharapkan mampu memberikan tantangan sekaligus pengalaman berharga bagi Skuad Garuda.