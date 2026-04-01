Aksi Beckham Putra di Timnas Indonesia Bikin Thom Haye Terkesan

JawaPos.com–Penampilan winger muda Beckham Putra bersama Timnas Indonesia dalam ajang FIFA Series 2026 menjadi sorotan. Pemain milik Persib Bandung itu tampil gemilang dalam dua pertandingan yang dijalani skuad Garuda di bawah arahan pelatih John Herdman.

Beckham Putra menunjukkan kualitasnya saat menghadapi St Kitts and Nevis. Dalam laga tersebut, dia sukses mencetak dua gol dan membantu Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 4-0.

Penampilan itu menjadi momen penting bagi Beckham Putra, terutama karena itu adalah gol pertama bersama tim senior. Tak hanya itu, saat timnas Indonesia menghadapi Bulgaria, Beckham Putra kembali dipercaya tampil meski kali ini masuk sebagai pemain pengganti.

Meski tidak mencetak gol, kontribusi di lapangan tetap terlihat lewat pergerakan dan kreativitas di lini serang timnas Indonesia. Performa impresif Beckham mendapat apresiasi dari rekan setimnya, Thom Haye.

Gelandang Persib Bandung dikutip dari ileague.id tersebut menilai Beckham mampu menjawab keraguan publik dengan penampilan yang matang dan percaya diri. Menurut Haye, mencetak gol pertama untuk tim nasional bukanlah hal yang mudah.

Dia menyebut momen tersebut selalu dipenuhi emosi yang sulit dijelaskan. Haye pun memahami betul apa yang dirasakan Beckham, karena dia pernah mengalami hal serupa.

Dia mengaku senang melihat perkembangan pemain muda seperti Beckham yang mampu tampil maksimal di level internasional. Kontribusi Beckham menjadi sinyal positif bagi masa depan Timnas Indonesia.

Selain Beckham, pemain Persib lainnya, Eliano Reijnders, juga mendapat kesempatan bermain dalam dua laga tersebut. Meski hanya turun sebagai pemain pengganti, Eliano dinilai tetap mampu menunjukkan kualitasnya.