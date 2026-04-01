Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
02 April 2026, 04.26 WIB

Aksi Beckham Putra di Timnas Indonesia Bikin Thom Haye Terkesan

Gol Beckham Putra ke gawang Saint Kitts &amp; Nevis dalam laga FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (27/3). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com–Penampilan winger muda Beckham Putra bersama Timnas Indonesia dalam ajang FIFA Series 2026 menjadi sorotan. Pemain milik Persib Bandung itu tampil gemilang dalam dua pertandingan yang dijalani skuad Garuda di bawah arahan pelatih John Herdman.

Beckham Putra menunjukkan kualitasnya saat menghadapi St Kitts and Nevis. Dalam laga tersebut, dia sukses mencetak dua gol dan membantu Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 4-0.

Penampilan itu menjadi momen penting bagi Beckham Putra, terutama karena itu adalah gol pertama bersama tim senior. Tak hanya itu, saat timnas Indonesia menghadapi Bulgaria, Beckham Putra kembali dipercaya tampil meski kali ini masuk sebagai pemain pengganti.

Meski tidak mencetak gol, kontribusi di lapangan tetap terlihat lewat pergerakan dan kreativitas di lini serang timnas Indonesia. Performa impresif Beckham mendapat apresiasi dari rekan setimnya, Thom Haye.

Gelandang Persib Bandung dikutip dari ileague.id tersebut menilai Beckham mampu menjawab keraguan publik dengan penampilan yang matang dan percaya diri. Menurut Haye, mencetak gol pertama untuk tim nasional bukanlah hal yang mudah.

Dia menyebut momen tersebut selalu dipenuhi emosi yang sulit dijelaskan. Haye pun memahami betul apa yang dirasakan Beckham, karena dia pernah mengalami hal serupa.

Dia mengaku senang melihat perkembangan pemain muda seperti Beckham yang mampu tampil maksimal di level internasional. Kontribusi Beckham menjadi sinyal positif bagi masa depan Timnas Indonesia.

Selain Beckham, pemain Persib lainnya, Eliano Reijnders, juga mendapat kesempatan bermain dalam dua laga tersebut. Meski hanya turun sebagai pemain pengganti, Eliano dinilai tetap mampu menunjukkan kualitasnya.

Haye bahkan menyebut Eliano layak mendapatkan menit bermain lebih banyak. Dia menilai performa Eliano di level klub cukup konsisten dan seharusnya bisa menjadi pertimbangan bagi tim pelatih.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Kesempatan Terakhir Frans Putros: Hodak Dukung Bek Persib Tampil di Panggung Dunia Bersama Irak! - Image
Sepak Bola Indonesia

Kesempatan Terakhir Frans Putros: Hodak Dukung Bek Persib Tampil di Panggung Dunia Bersama Irak!

01 April 2026, 23.50 WIB

Persib Jadi Kekuatan Diplomasi Indonesia: Bobotoh, Sepak Bola, dan Bandung Siap Mendunia! - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Jadi Kekuatan Diplomasi Indonesia: Bobotoh, Sepak Bola, dan Bandung Siap Mendunia!

01 April 2026, 18.48 WIB

Tak Mau Remehkan Lawan, Marc Klok Tegaskan Persib Bandung Siap Hadapi Semen Padang - Image
Sepak Bola Indonesia

Tak Mau Remehkan Lawan, Marc Klok Tegaskan Persib Bandung Siap Hadapi Semen Padang

31 Maret 2026, 22.08 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore