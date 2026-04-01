Persaingan Sengit Grup Timur Pegadaian Championship, Persipura Waspadai Ancaman Barito dan Kendal Tornado FC

JawaPos.com–Manajer tim Persipura Jayapura Owen Rahadiyan menegaskan target promosi ke BRI Super League di tengah persaingan ketat papan atas Grup Timur Pegadaian Championship 2025/26. Peluang tim berjuluk Mutiara Hitam itu masih sangat terbuka, meski kompetisi memasuki fase krusial.

Saat ini, Persipura berada di posisi kedua klasemen sementara dengan selisih tiga poin dari pemuncak PSS Slemen yang telah mengoleksi 46 poin. Persaingan semakin sengit karena tim-tim di bawahnya juga terus menekan.

PS Barito Putera hanya terpaut satu poin dari Persipura, sementara Kendal Tornado FC membuntuti dengan selisih dua poin. Kondisi ini membuat setiap pertandingan menjadi sangat menentukan dalam perebutan tiket promosi.

Meski tekanan meningkat, Owen tetap optimistis dengan peluang timnya. Dia menekankan pentingnya menjaga mental dan fokus hingga akhir musim.

”Saya percaya tidak ada yang tidak mungkin. Dengan pola pikir yang tepat, fokus, dedikasi, komitmen, dan disiplin, kita masih memiliki peluang besar untuk mencapai target promosi,” ujar Owen dikutip dari ileague.id.

Di sisi lain, tim-tim seperti Persela Lamongan, Deltras FC, Persiku Kudus, PSIS Semarang, Persiba Balikpapan, dan Persipal FC, tertinggal cukup jauh. Namun, Owen mengingatkan bahwa kejutan tetap bisa terjadi jika lengah.

Dia mengajak seluruh elemen tim, termasuk suporter dan masyarakat Papua, untuk terus memberikan dukungan penuh dalam perjuangan menuju kasta tertinggi sepak bola nasional.

”Mari kita berdiri bersama, bersatu untuk Persipura. Saya juga memohon doa dari semua pihak untuk kekuatan, perlindungan, dan keselamatan tim dalam setiap pertandingan,” tambah Owen Rahadiyan.