Moch. Rizky Pratama Putra
02 April 2026, 03.56 WIB

Berbagi Rumput dengan Lionel Messi! Kisah Haru Jean Mota dari MLS ke Persija, Bawa Mental Juara ke Jakarta

Jean Mota saat membela Inter Miami, momen berharga berbagi lapangan dengan Lionel Messi sebelum bergabung ke Persija Jakarta. (Instagram @jeanmota93)

JawaPos.com–Momen berbagi lapangan dengan Lionel Messi bukan sekadar cerita biasa bagi Jean Mota. Itu menjadi titik balik emosional sekaligus pelajaran berharga yang kini dia bawa ke Persija Jakarta.

Gelandang asal Brasil tersebut pernah merasakan atmosfer kompetitif bersama Inter Miami CF di ajang Major League Soccer pada periode 2022–2024. Di sanalah, takdir mempertemukannya dengan sang legenda hidup yang datang penuh kejutan.

Kedatangan Messi pada pertengahan 2023 memang mengguncang dunia sepak bola, termasuk ruang ganti Inter Miami. Bahkan bagi pemain seperti Mota, kabar itu terasa seperti mimpi yang tiba-tiba menjadi nyata.

Dia mengaku antusias sekaligus tak menyangka bisa satu tim dengan sosok yang selama ini hanya disaksikan dari layar. Terlebih, Messi datang setelah meninggalkan FC Barcelona, klub yang sudah melekat dengan namanya selama bertahun-tahun.

”Berbagi lapangan dengan Messi adalah sesuatu yang akan saya bawa seumur hidup. Itu hal luar biasa dalam karier saya. Saya sangat bersyukur atas kesempatan itu. Itu adalah masa yang indah, dan saya belajar banyak darinya,” ucap Mota.

Bagi pemain berusia 32 tahun itu, pengalaman tersebut bukan sekadar catatan karier, melainkan kenangan emosional yang sulit tergantikan. Dia merasa beruntung bisa melihat langsung bagaimana seorang legenda bekerja setiap hari.

Mota menilai Messi bukan hanya besar karena kemampuan di lapangan, tetapi juga karena sikapnya sebagai manusia. Hal itu justru menjadi pelajaran paling membekas bagi dirinya sebagai pesepak bola profesional.

”Dia bukan hanya atlet besar, tetapi juga pribadi yang hebat. Saya bisa melihat kesehariannya, dan itu menjadi pelajaran besar bagi saya,” ujar Jean Mota.

Kini, perjalanan Mota berlanjut di Indonesia bersama Persija dengan membawa bekal mental yang ditempa di MLS. Dia tidak datang sekadar sebagai pemain asing, tetapi sebagai sosok yang membawa pengalaman dari level tertinggi.

