Antonius Oskarianto Adur
02 April 2026, 02.51 WIB

Michal Sadilek Bongkar Rahasia Cetak Gol Penalti yang Sukses Antarkan Republik Ceko ke Piala Dunia 2026

Michal Sadilek setelah cetak gol penalti untuk Republik Ceko. (Dok. Instagram Ceskarepre)

JawaPos.com–Michal Sadilek bongkar caranya mencetak gol penalti yang sukses mengantarkan Republik Ceko meraih kemenangan melawan Denmark di final play off Kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga yang berakhir dengan adu penalti 3-1 tersebut dimainkan di Epet Arena, Rabu (1/4).

Ceko langsung tampil menyerang yang membuat mereka unggul cepat lewat gol dari Pavel Sulc pada menit ketiga. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga babak pertama berakhir.

Di babak kedua, Denmark berhasil menyamakan kedudukan lewat gol dari Joachim Andersen. Pada babak perpanjangan waktu, Ceko kembali unggul lewat gol dari Ladislav Krejci dan berhasil disamakan Kasper Hogh.

Saat adu penalti, Ceko berhasil mencetak tiga gol yang sukses ditendang Tomas Chory, Tomas Soucek, dan Michal Sadilek. Sementara Christian Eriksen menjadi satu-satunya penendang penalti dari Denmark yang sukses.

Sebagai penendang penalti terakhir, Michal Sadilek sudah yakin akan menendang bola ke arah kanan dan menjadi gol. Ceko telah berlatih tendangan penalti.

”Saya tidak percaya apa yang telah terjadi dan apa yang kami alami sekarang, meraih kualifikasi bersejarah ini. Kami berlatih tendangan penalti sepanjang minggu, dan saya mengeksekusinya dengan baik. Saya tahu saya akan menempatkan penalti ke arah itu,” kata Michal Sadilek kepada Ceska televize yang dikutip dari UEFA, Rabu (1/4).

Gelandang 26 tahun tersebut sudah mengetahui gerak Mads Hermansen saat adu penalti. Itulah yang membuat Sadilek menendang bola ke arah kanan.

”Kami mempelajari kecenderungan kiper saat adu penalti. Kami tahu dia memutuskan ke arah mana dia akan melompat, jadi ketika dia melompat ke kiri, saya menendang ke kanan dan sekarang kami akan ke Piala Dunia!” ucap pemain Slavia Praha tersebut.

Tendangan penalti Michal Sadilek memastikan langkah Ceko ke Piala Dunia 2026 setelah terakhir kali berpartisipasi pada 2006. Di edisi Piala Dunia 2006, Ceko gagal total di babak penyisihan grup.

