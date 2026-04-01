Andre Rizal Hanafi
02 April 2026, 02.43 WIB

Persik Kediri Kembali ke Brawijaya, 5 Ribu Tiket Disiapkan untuk Duel Lawan Persijap

Latihan Persik Kediri. (Istimewa)

JawaPos.com–Panitia pelaksana (panpel) Persik Kediri akhirnya bisa bernapas lega. Setelah sempat terhenti cukup lama akibat libur Hari Raya Idul Fitri dan agenda FIFA Series 2026, Persik dipastikan kembali bermain di kandang sendiri pada pekan ke-26 BRI Super League.

Laga menghadapi Persijap Jepara akan digelar di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Senin (6/4). Kepastian ini didapat setelah pihak kepolisian setempat resmi mengeluarkan izin penyelenggaraan pertandingan.

Hal tersebut menjadi kabar baik bagi tim berjuluk Macan Putih yang sudah lama menantikan dukungan langsung dari para suporter. Ketua Panpel Persik Kediri Tri Widodo mengungkapkan, telah melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait sebelum akhirnya izin dikantongi.

Dia menyebut hasil pertemuan tersebut berjalan lancar dan memberikan kepastian positif. Pihaknya sudah menyelesaikan rapat koordinasi dengan pihak terkait.

”Alhamdulillah, hasilnya sangat baik dan kami sudah mendapatkan izin, termasuk dari Polres Kediri Kota,” ujar Tri Widodo dikutip dari ileague.id.

Bermain di Stadion Brawijaya tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi Persik Kediri. Dukungan dari Persikmania diharapkan bisa menjadi suntikan semangat tambahan bagi para pemain, termasuk Ezra Walian dan rekan-rekannya, untuk meraih hasil maksimal.

Kehadiran suporter sebagai pemain ke-12 diyakini mampu meningkatkan motivasi tim asuhan Marcos Reina. Apalagi laga ini tergolong penting dalam upaya Persik memperbaiki posisi di klasemen.

Untuk mengakomodasi antusiasme penonton, panpel telah menyiapkan total 5.000 lembar tiket. Jumlah tersebut disesuaikan dengan regulasi yang berlaku di kompetisi musim ini.

”Tiket kami sediakan sebanyak lima ribu lembar, dengan tiga kategori. Ekonomi Rp 60 ribu, Utama Rp 80 ribu, dan VIP Rp 100 ribu,” jelas Tri Widodo.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
