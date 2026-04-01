Andre Rizal Hanafi
02 April 2026, 02.34 WIB

Pernah Main Bareng Lionel Messi, Jean Mota Bawa Mental Juara ke Persija

Gelandang anyar Persija Jakarta Jean Mota. (Istimewa)

JawaPos.com–Gelandang anyar Persija Jakarta Jean Mota membawa cerita menarik dalam perjalanan karirnya sebelum merapat ke ibu kota. Salah satu momen paling berkesan adalah saat dia bermain bersama Lionel Messi di klub Amerika Serikat, Inter Miami CF.

Kebersamaan itu terjadi ketika Messi memutuskan bergabung dengan Inter Miami pada pertengahan 2023. Kehadiran megabintang asal Argentina tersebut langsung menjadi sorotan dunia, sekaligus memberi pengalaman langka bagi para pemain di dalam tim, termasuk Mota.

Bagi pemain asal Brasil tersebut, kesempatan berbagi lapangan dengan Messi bukan sekadar pengalaman biasa. Dia mengaku momen itu menjadi salah satu titik penting dalam karier profesionalnya sebagai pesepak bola.

”Bermain bersama Messi adalah sesuatu yang akan saya ingat seumur hidup. Itu pengalaman luar biasa, dan saya sangat bersyukur bisa merasakannya,” ujar Mota dikutip dari ileague.id.

Tak hanya soal kemampuan di lapangan, Mota juga menyoroti sisi lain dari sosok Messi. Menurut dia, pemain yang pernah membela FC Barcelona itu memiliki kepribadian yang sederhana namun penuh dedikasi.

Dia mengaku banyak belajar dari kebiasaan sehari-hari Messi, terutama dalam menjaga konsistensi dan profesionalisme. Hal-hal kecil yang sering luput dari perhatian justru menjadi pelajaran besar bagi dirinya.

”Dia bukan hanya pemain hebat, tetapi juga pribadi yang luar biasa. Melihat bagaimana dia bekerja setiap hari memberi saya banyak pelajaran,” lanjut Jean Mota.

Kini, pengalaman tersebut menjadi bekal penting bagi Mota dalam menjalani tantangan barunya bersama Persija Jakarta. Dia ingin membawa semangat kompetitif yang didapatkan di Major League Soccer ke dalam skuad Macan Kemayoran.

Menurut dia, mental juara adalah hal utama yang harus dimiliki oleh setiap pemain, terlebih di klub sebesar Persija yang selalu menargetkan prestasi.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Artikel Terkait
Dari FIFA Series 2026 ke Persija, Rizky Ridho hingga Jordi Amat Bawa Energi Baru - Image
Sepak Bola Indonesia

Dari FIFA Series 2026 ke Persija, Rizky Ridho hingga Jordi Amat Bawa Energi Baru

02 April 2026, 01.59 WIB

Pemain Persija Jakarta dan Persib Bandung Kompak di Timnas Indonesia, Rizky Ridho Siap Hadapi Bulgaria - Image
Sepak Bola Indonesia

Pemain Persija Jakarta dan Persib Bandung Kompak di Timnas Indonesia, Rizky Ridho Siap Hadapi Bulgaria

29 Maret 2026, 02.21 WIB

Aleksandar Dimitrov: Saya Mencintai Persija dan Jakmania, Singgung Bambang Pamungkas - Image
Sepak Bola Indonesia

Aleksandar Dimitrov: Saya Mencintai Persija dan Jakmania, Singgung Bambang Pamungkas

28 Maret 2026, 20.02 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

