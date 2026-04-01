Pernah Main Bareng Lionel Messi, Jean Mota Bawa Mental Juara ke Persija

JawaPos.com–Gelandang anyar Persija Jakarta Jean Mota membawa cerita menarik dalam perjalanan karirnya sebelum merapat ke ibu kota. Salah satu momen paling berkesan adalah saat dia bermain bersama Lionel Messi di klub Amerika Serikat, Inter Miami CF.

Kebersamaan itu terjadi ketika Messi memutuskan bergabung dengan Inter Miami pada pertengahan 2023. Kehadiran megabintang asal Argentina tersebut langsung menjadi sorotan dunia, sekaligus memberi pengalaman langka bagi para pemain di dalam tim, termasuk Mota.

Bagi pemain asal Brasil tersebut, kesempatan berbagi lapangan dengan Messi bukan sekadar pengalaman biasa. Dia mengaku momen itu menjadi salah satu titik penting dalam karier profesionalnya sebagai pesepak bola.

”Bermain bersama Messi adalah sesuatu yang akan saya ingat seumur hidup. Itu pengalaman luar biasa, dan saya sangat bersyukur bisa merasakannya,” ujar Mota dikutip dari ileague.id.

Tak hanya soal kemampuan di lapangan, Mota juga menyoroti sisi lain dari sosok Messi. Menurut dia, pemain yang pernah membela FC Barcelona itu memiliki kepribadian yang sederhana namun penuh dedikasi.

Dia mengaku banyak belajar dari kebiasaan sehari-hari Messi, terutama dalam menjaga konsistensi dan profesionalisme. Hal-hal kecil yang sering luput dari perhatian justru menjadi pelajaran besar bagi dirinya.

”Dia bukan hanya pemain hebat, tetapi juga pribadi yang luar biasa. Melihat bagaimana dia bekerja setiap hari memberi saya banyak pelajaran,” lanjut Jean Mota.

Kini, pengalaman tersebut menjadi bekal penting bagi Mota dalam menjalani tantangan barunya bersama Persija Jakarta. Dia ingin membawa semangat kompetitif yang didapatkan di Major League Soccer ke dalam skuad Macan Kemayoran.