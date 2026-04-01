Antonius Oskarianto Adur
01 April 2026, 23.19 WIB

Kisah Kerem Akturkoglu, dari Main di Divisi Keempat Kini Bawa Turki Lolos ke Piala Dunia 2026 dengan Golnya

Kerem Akturkoglu setelah cetak gol ke gawang Kosovo. (Dok. Instagram Militakimlar)

JawaPos.com–Kerem Akturkoglu menjadi pencetak gol semata wayang untuk bawa timnas Turki mengalahkan Kosovo di final play off Kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga yang berakhir dengan skor 1-0 tersebut dimainkan di Stadiumi Fadil Vokrri, Rabu (1/4).

Setelah bermain imbang tanpa gol di babak pertama, Turki berhasil unggul saat memasuki babak kedua. Gol tersebut tercipta dari kaki Kerem Akturkoglu pada menit ke-53 sekaligus memastikan kelolosan Turki ke Piala Dunia 2026 setelah terakhir kali mentas di Piala Dunia 2002.

Kembali bermain di Piala Dunia setelah 24 tahun merupakan momen yang dimimpikan timnas Turki. Sebagai pemain, Kerem Akturkoglu juga mewujudkan mimpi pemain muda Turki untuk bermain di Piala Dunia.

”Sudah 24 tahun. Kami selalu memimpikan momen seperti ini. Sebagian besar dari kami bahkan tidak ingat pada 2002 (penampilan terakhir Turki di Piala Dunia). Sekarang kami akan membuat adik-adik kami juga memimpikan Piala Dunia 2026,” kata Kerem Akturkoglu yang dikutip dari UEFA, Rabu (1/4).

Lolos ke Piala Dunia menjadi mimpi yang berhasil diwujudkan Akturkoglu. Selain itu, pemain berusia 27 tahun tersebut ingin Turki menampilkan performa terbaik di Piala Dunia 2026.

”Piala Dunia adalah impian semua orang. Bahkan ketika Anda bermimpi menjadi pemain sepak bola, Anda bermimpi tentang Piala Dunia. Kita perlu tetap rendah hati. Saya berharap kita akan sangat sukses. Kita akan pergi ke sana untuk meraih kesuksesan,” tandas Akturkoglu.

Sebelum mewujudkan mimpinya ke Piala Dunia, Akturkoglu banyak bermain di divisi dua, tiga, bahkan divisi keempat Liga Turki. Melansir Transfermarkt, pada musim 2019/2020, dia berhasil mencetak 20 gol dari 34 pertandingan bersama Erzincanspor.

Performa tersebut membuat Galatasaray tertarik untuk merekrutnya di musim berikutnya. Bermain selama lima musim, Akturkoglu mengoleksi 46 gol dan tiga gelar Liga Turki yang membuatnya direkrut Benfica musim 2024/2025.

Setelah bertahan hanya semusim di Benfica, Akturkoglu kembali bermain di Liga Turki bersama Fenerbahce di musim ini. Bermain dari divisi keempat hingga direkrut tim-tim besar, kini pemain 27 tahun tersebut berhasil membawa Turki lolos ke Piala Dunia 2026 dengan satu golnya.

